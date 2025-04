STU Criciúma: Skatistas e crianças promovem ação social com plantio de girassóis

Na última quarta-feira (16) diversos skatistas que vão participar do STU National de Criciúma estiveram com crianças da Escola Lino João Rech na Fazenda Solar e no Memorial Nikola Tesla, que integram o Programa Criciúma Sustentável, para plantar mudas de girassol, dando vida a um lugar que sempre foi exemplo de comprometimento com a sustentabilidade.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

-É uma alegria receber o STU em Criciúma, não só como competição, mas como troca cultural. Ver nossos alunos plantando girassóis ao lado dos atletas na Fazenda Solar Nikola Tesla foi simbólico: uma ação que une educação, meio ambiente e cultura. Criciúma tem uma história rica, um povo acolhedor e muita tradição. Mostrar isso aos atletas que nos visitam é motivo de orgulho. Tenho certeza de que eles vão deixar sua marca nas pistas e levar com eles um pouco da nossa cidade no coração - disse o prefeito Vagner Espindola.

Do Street também estiveram presentes na ação Carla Karolina, Maria Almeida, Duda Ribeiro, Jorge dos Santos e Bruno Melão. Já da modalidade Park, Isadora Pacheco, Fernanda Galdino, Sofia Godoy, Lua Vicente e Flávia Haraguchi. E, do Paraskate, Léo Almeida e Rogério Bento.

continua após a publicidade

-Amo essas ações com crianças, que são o nosso futuro. E quando elas são ligadas à sustentabilidade, fica tudo mais educativo. É a mesma mensagem que nós, skatistas, procuramos passar, de comprometimento. Estamos aqui para dar exemplo também - disse Gabi Mazetto, uma das representantes do Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 no Street.

Foto: Crianças e skatistas plantam girassóis em Criciúma (Divulgação/ STU Criciúma)

Para a presidente da Fundação Municipal de Esportes (FME), Robinalva Ferreira, esse primeiro contato entre skatistas e as crianças da cidade representou uma experiência diferente para todos.

continua após a publicidade

-As crianças puderam assistir a alguns skatistas no treinamento e, depois, na companhia deles, tiveram uma experiência ambiental inédita para a maioria. Foi um passeio muito legal nos carros elétricos da Prefeitura, com plantio de sementes de girassóis e ver de perto o gerador Van de Graaff no Memorial Nikola Tesla. Foi uma grande tarde - comentou Robinalva.

No próximo domingo (20), dia das finais da primeira etapa do circuito brasileiro de skate 2025, os três atletas que subirem ao pódio de cada modalidade, seja no masculino ou no feminino, e também do Paraskate, plantarão mudas de árvore no próprio Parque da Prefeitura, que recebe o STU National neste fim de semana.

Onde assistir o STU Criciúma?

A etapa do STU National em Criciúma, será realizada entre os dias 18 e 20 de abril, no Parque Municipal Prefeito Altair Guidi e terá transmissão do Sportv 3 (canal fechado). A final do park masculino, será transmitida no Esporte Espetacular.

🛹 Confira a programação e as transmissões do STU Pro Criciúma

Sexta-feira (18) - eliminatórias

10h30 - street masculino

13h00 - park masculino

Sábado (19) - semifinais

12h05 - semifinal park feminino

14h15 - semifinal street feminino - Sportv 3

15h50 - semifinal park masculino - Sportv 3

17h35 - semifinal street masculino

Domingo (20) - finais

10h40 - final park masculino - Esporte Espetacular

13h45 - final paraskate

14h55 - final street feminino - Sportv 3

15h50 - final park feminino - Sportv 3

16h50 - final street masculino - Sportv 3