Em meio à boa fase na NBA, os torcedores do Golden State Warriors receberam uma péssima notícia: lesão confirmada de Stephen Curry. Após sofrer uma dura queda, o armador sentiu mais vez dores na região das costas, o que preocupou o público presente no Chase Center, durante a vitória contra o Toronto Raptors, nessa quinta-feira (20). Visivelmente abalado, foi levado para o vestiário e não retornou à quadra para o restante da partida. Na tarde desta sexta-feira (21), a franquia divulgou uma atualização sobre as condições de Curry.

Como aconteceu a queda de Curry?

Em observação nos últimos dias por dor nas costas, Stephen Curry viu a condição piorar com a queda feia no Chase Center. O incidente aconteceu no terceiro quarto, quando o jogador caiu com as costas no chão após ser pressionado por Colin Castleton e Jonathan Mogbo, enquanto tentava uma assistência.

Após a queda, Curry imediatamente sentiu dores e precisou abandonar a partida antes mesmo do início do último período. Assim, o armador foi direcionado ao vestiário para receber atendimento da equipe médica. Veja vídeo:

Golden State Warriors confirma lesão de Curry

Para tristeza dos torcedores, o Golden State Warriors confirmou a lesão de Curry após ressonância magnética realizada após o jogo. Apesar da confirmação, a equipe afirmou que nenhum dano estrutural foi causado ao jogador na queda. Nova avaliação será feita na segunda-feira (24).

Segundo nota oficial, Stephen Curry ficará de fora do primeiro jogo da sequência de seis confrontos fora de casa. Assim, o armador não viajará com o elenco do Warriors para enfrentar o Atlanta Hawks neste sábado (22).

Tradução: "O armador Stephen Curry, do Golden State Warriors, que saiu do jogo de ontem à noite contra o Toronto Raptors quando faltavam 3:24 para o fim do terceiro quarto, depois de cair no chão, foi submetido a uma ressonância magnética na noite passada. A ressonância indicou que Curry sofreu uma contusão pélvica, mas sem danos estruturais. Ele não viajará com a equipe para Atlanta nesta manhã e não jogará na partida de amanhã à noite contra os Hawks. Ele será reavaliado na segunda-feira."

