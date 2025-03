Enquanto segue em recuperação de uma lesão na virilha, Anthony Davis foi visto fumando enquanto jogava uma partida de golfe. O hábito não é muito comum entre os jogadores de basquete e pode pegar mal nos bastidores do Dallas Mavericks, nova equipe do pivô.

O astro chegou ao Dallas Maverciks por meio de uma troca com o Los Angeles Lakers, que recebeu Luka Doncic. A negociação causou uma grande repercussão dentro da NBA e, inclusive, levou vários torcedores da franquia Texas a protestarem contra a decisão.

Curiosamente, um dos motivos para essa mudança, segundo Nico Harrison, GM do Mavericks, foi a condição física de Doncic, que tem hábitos que não são adequados para um atleta. A cena de Anthony Davis fumando deixou os nervos ainda mais à flor da pele por parte do torcedor.

- Pela lógica do Nico, ele deveria trocar Anthony Davis imediatamente. O fato de ele não fazer isso mostra que eles trocaram Doncic por desculpa - disse um internauta nas redes sociais, sobre a situação.

Após lesão, quando será a volta de Anthony Davis?

O camisa fez uma única partida pelo Dallas Mavericks desde a troca. A estreia aconteceu no dia 8 de fevereiro, em uma vitória por 116 a 105 sobre o Houston Rockets. Na ocasião, Anthony Davis terminou a noite com 26 pontos, 16 rebotes e sete assistências, mas precisou abandonar o confronto após sofrer uma lesão na virilha, que persiste até hoje.

Segundo um relatório médico do Mavs, a tendência é que o jogador fique de fora até o dia 2 de abril. Desta forma, um retorno pode acontecer no dia 4 do mesmo mês, quando a franquia encara o Los Angeles Clippers, fora de casa.