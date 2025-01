NBA elege cinco equipes para ficar de olho em 2025; veja quais são

O ano de 2025 na NBA já começou. Vários jogos agitaram as quadras no primeiro dia do ano. Algumas franquias, inclusive, chamam a atenção e podem se destacar nessa nova página da liga. A própria liga, inclusive, elegeu cinco times para se ficar de olho em 2025. Confira!

continua após a publicidade

➡️ Jimmy Butler pede para ser trocado pelo Miami Heat: ‘Recuperar minha alegria’

➡️ Stephen Curry lamenta fase dos Warriors na NBA: ‘Estamos bem medíocres’

Cinco equipes para se observar em 2025 na NBA

Shai Gilgeous-Alexander pelo Oklahoma City Thunder na final da Copa NBA (Foto: Ethan Miller / AFP)

Oklahoma City Thunder

É inegável que a campanha do Thunder é espetacular. A equipe lidera a Conferência Oeste com sobras. São 27 vitórias e apenas cinco derrotas até aqui. O detalhe é que já são 12 partidas sem saber o que é perder.

Além disso, os reveses não foram atuando mal. O único “fracasso” pode ser considerado na NBA Cup, onde caiu para o Milwaukee Bucks. Ainda assim, o time de Shai Gilgeous-Alexander e cia tem grande potencial para chegar longe.

continua após a publicidade

Boston Celtics

Os atuais campeões não fazem uma temporada com reflexos de 2023/24. A equipe é vice-líder no Leste, mas sem encantar como ano passado. Apesar disso, se coloca em posição de competir contra outra franquia e deve comprovar isso à medida que a temporada regular for avançando.

Jayson Tatum permanece como principal nome e candidato ao MVP pelo Celtics.

➡️ Armador do Detroit Pistons sofre grave lesão em partida da NBA; veja

Cleveland Cavaliers

O Cavs começou 2024/25 da melhor maneira possível. A equipe embalou vitórias e parecia imbatível até que caiu de produção, mas permanece a frente no Leste. Donovan Mitchell e vários outros cresceram com a chegada de Kenny Atkinson, que assumiu o cargo de treinador em meados de 2024.

continua após a publicidade

Jogos extremamente difíceis contra Thunder, Rockets, Suns e Mavs acontecem neste mês de janeiro e serão o grande teste para o Cavs, que tem tudo para estar presente na pós-temporada.

Dallas Mavericks

No Doncic, no problem? O Dallas Mavericks começa o ano sem o seu maior jogador, que está lesionado. Com isso, outro nome vem puxando a responsabilidade: Kyrie Irving.

É consenso na franquia que é preciso saber jogar sem o esloveno, mas alguém tem que assumir a suas características. Além disso, Klay Thompson segue em adaptação a nova equipe e à medida que evolui pode trazer maior poder de fogo.

Por fim, Doncic não deve ficar muito tempo fora e, quando voltar, certamente coloca o Mavs como um dos candidatos no Oeste.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

New York Knicks

O Knicks vem embalado. A equipe teve um recorde de 12-2 em dezembro e começaram 2025 com vitória sobre o San Antonio Spurs. Um dos grandes nomes da campanha é Karl-Anthony Towns. O jogador caiu uma luva na equipe e se coloca como candidato a MVP nesta temporada.

Outro grande destaque é Jalen Brunson, que apresentou melhorias em seu jogo. O Knicks tem tudo para incomodar Cavs e Celtics no Leste.