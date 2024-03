Stephen Curry alcança marca ‘impossível’ na NBA e deixa todo mundo em choque

Stephen Curry é o jogador com mais cestas de três pontos na história da NBA (Foto: Bart Young / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/03/2024 - 12:26 • Rio de Janeiro (RJ)

A temporada pode não ser das melhores, mas Stephen Curry segue com grandes atuações com a camisa do Golden State Warriors. Na vitória sobre o Memphis Grizzlies, na quarta-feira (20), o astro atingiu a marca de 300 cestas de três convertidas pela quinta temporada consecutiva em sua carreira.

O armador dos Warriors esteve na primeira colocação em outras sete temporadas - em 2023-24, isso não é diferente. Curry lidera com boa vantagem o quesito arremessos de perímetro. No ranking geral, o astro do Warriors possui 3691 cestas de três, contra 2973 de Ray Allen, segundo colocado da lista.

Apesar de liderar em números totais, Curry não é o líder quando se fala em porcentagem. O primeiro colocado nesse quesito é justamente Steve Kerr, atual técnico do jogador no Golden State Warriors. Em seus tempos de jogador, Kerr obteve 45.4% de acerto nos arremessos, enquanto Curry tem 42.5%.

Stephen Curry possui média de

Nesta temporada, Stephen Curry tem médias de 27.0 pontos, 4.9 assistências, 4.4 rebotes. Além disso, também converteu 40.4% dos arremessos de perímetro. O Golden State Warriors, no entanto, possui uma campanha modesta de 36-32 e ocupa a décima posição no Oeste.