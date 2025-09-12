AO VIVO: Bia Haddad x Renata Zarazua pelas quartas de final do SP Open

A número 1 do Brasil, Bia Haddad Maia enfrenta a mexicana Renata Zarazua na tarde desta sexta-feira (12), em busca de uma vaga na semifinal do torneio. A partida tem transmissão ao vivo do canal SporTV 3.

Bia Haddad em atuação pelo SP Open (Foto: SP Open)

1º SET | EM ANDAMENTO | BIA HADDAD 6 X 6 RENATA ZARAZUA

O caminho até a semifinal

Beatriz Haddad Maia busca sua primeira semifinal desde o torneio de Abu Dhabi, em fevereiro. Jogando em casa, a pressão e a motivação são elementos chave. Na rodada anterior, ela superou a compatriota e medalhista olímpica Laura Pigossi por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/4.

Renata Zarazua, por sua vez, vem fazendo uma campanha sólida em São Paulo. A mexicana de 27 anos passou pelas oitavas de final ao derrotar a turca Berfu Cengiz por 6/3 e 7/5. Conhecida por sua velocidade e consistência do fundo de quadra, ela tentará neutralizar a potência dos golpes de Bia.

Laura Pigossi avalia reação contra Bia Haddad

A partida mais esperada da noite da última quinta-feira (11), na quadra principal do SP Open, colocou frente a frente as duas brasileiras com melhor ranqueamento. A vitória de Bia Haddad por 2 sets a 0, que parecia ser tranquila após um 6/1 no primeiro set, foi balançada pela reação impressionante de Laura Pigossi, que incendiou a torcida presente. Após a partida, a jogadora apontou o que faltou para transformar a reação em vitória.

— Acho que faltou um ponto só, na verdade, no 5 a 4 ali, 30 iguais… Estava voltando no jogo. Ali, se fizesse 5 a 5, acho que o jogo completamente mudava, assim como mudou no segundo set. Acho que uma das minhas maiores qualidades é não desistir e sempre buscar a maneira de ganhar. A partir do momento que eu encontrei, eu achava que eu podia ganhar o jogo, mesmo 5 a 1 abaixo, não tem problema, eu posso jogar mais três horas. Então acho que essa é uma das minhas grandes características e algo que eu não posso perder. E hoje quase deu certo - avaliou.

Amigas fora de quadra e representantes da mesma geração do tênis, Laura Pigossi e Bia Haddad conhecem muito bem o estilo de jogo uma da outra.