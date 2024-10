SLS divulga skatistas que disputarão etapa de Sydney

A SLS anunciou a lista de skatistas que irão disputar a etapa de Sydney do SLS Championship Tour, que inclui campeões mundiais, medalhistas olímpicos e estrelas em ascensão. Valendo pontos importantes para a classificação para o SLS Super Crown World Championship, a competição promete disputas acirradas. O evento ocorre nos dias 11 e 12 de outubro (fuso horário de Brasília), na Ken Rosewall Arena.

continua após a publicidade

Na disputa feminina, a medalhista de ouro em Paris 2024 terá sua estreia na Street League Skateboarding. Para confirmar seu bom momento e ingressar com vitória na liga, ela terá pela frente a heroína local e atual campeã da etapa Chloe Covell, a bicampeã mundial e duas vezes medalhista olímpica Rayssa Leal, além da japonesa Liz Akama, que completou o pódio feminino na última Olimpíada.

- Estou muito empolgada com o retorno da etapa! Ano passado foi um momento incrível e espero que seja ainda melhor este ano - afirmou Chloe.

➡️ Skate brasileiro conquista três de quatro títulos mundiais; conheça campeões

Entre os homens, o hexacampeão mundial do SLS Super Crown Nyjah Huston chega determinado a adicionar outra vitória à sua lendária carreira. Junto com ele estarão o ícone do skate australiano Shane O'Neil, o favorito dos fãs, Dashawn Jordan, e o campeão de Sydney 2023, o brasileiro Felipe Gustavo, que chega pronto para defender o título e mostrar que é um dos grandes favoritos ao SLS Super Crown World Championship, que acontece nos dias 14 e 15 de dezembro, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

continua após a publicidade

Os fãs brasileiros poderão acompanhar o evento na íntegra. Pela primeira vez neste ano, os canais SporTV irão transmitir as etapas preliminares e as finais masculinas e femininas de uma etapa da SLS fora do Brasil. Confira abaixo os horários de exibições.

Sexta, 11/10, 01:50 - Preliminares femininas - SporTV 3

Sábado, 12/10, 03:40 - Preliminares masculinas - SporTV 3

Sábado, 12/10, 22:30 - Final feminina - SporTV 2

Domingo, 13/10, 00:00 - Final masculina - SporTV 2

*Todos no horário de Brasília

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

🛹 Ranking atualizado da SLS

Na temporada 2024, a Street League Skateboarding resgatou o formato de classificação através dos pontos acumulados na temporada. Faltando duas etapas para o SLS Super Crown (Sydney e Tóquio), a SLS anunciou o ranking atualizado do SLS Championship Tour 2024.

Os 20 primeiros homens e as dez primeiras mulheres no ranking garantem sua participação na final mundial de skate street, sendo que os três primeiros skatistas em ambos os sexos se classificam diretamente para as finais, enquanto os demais disputarão as classificatórias, no sábado, dia 14 de dezembro.