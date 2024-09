Skate brasileiro conquista três de quatro títulos mundiais; conheça campeões

Rayssa Leal levanta o troféu do Mundial em Roma (Foto: Julio Detefon / CBSk)







Escrito por Pedro Werneck • Publicada em 23/09/2024 - 12:57 • Rio de Janeiro (RJ)

Os campeonatos mundiais de skate street e park foram realizados em Roma, na Itália, ao longo das últimas duas semanas. O Brasil provou a força na modalidade mais uma vez, conquistando três dos quatro títulos possíveis. Rayssa Leal foi campeã no street feminino, enquanto Raicca Ventura, entre as mulheres, e Augusto Akio, entre os homens, venceram no park.

A sequência impressionante do Brasil começou com o grande nome da geração, Rayssa Leal, campeã mundial no dia 14 de setembro. A brasileira disputou a final contra sete japonesas. Bronze nas Olimpíadas de Paris, a "Fadinha" não deu chance para as skatistas asiáticas dessa vez. Na penúltima tentativa, Rayssa obteve um 93,99 e alcançou a primeira colocação, apenas 1,42 à frente de Momiji Nishiya no somatório total. Entre os homens, o melhor brasileiro foi Kelvin Hoefler, oitavo colocado.

No último domingo (22), o skate brasileiro continuou a sequência espetacular, agora no park. Primeiro, pela manhã (no horário de Brasília), Raicca Ventura venceu o título mundial com uma volta sensacional de 93.73, superando a japonesa Hinano Kusaki e a espanhola Naia Lasso. Depois, Augusto Akio, bronze em Paris, sobrou com uma nota 93.73 e faturou o ouro. A segunda colocação também foi de um brasileiro, Pedro Barros.

Rayssa Leal enfrentou as principais adversárias para conquistar o bicampeonato mundial da World Skate (WS), a federação internacional reguladora da modalidade. A brasileira também é bicampeã da Street League Skateboarding (SLS), competição global mais tradicional. A situação dos skatistas do park foi diferente.

O Mundial de Skate Park realizado em Roma não contou com alguns dos principais representantes da modalidade, já que os X-Games foram organizados na Califórnia no mesmo período. 16 dos 44 skatistas que disputaram as Olimpíadas de Paris optaram por competir no torneio americano - entre eles, os campeões olímpicos Keegan Palmer (masculino) e Arisa Trew (feminino). Os brasileiros Raicca Ventura e Augusto Akio deram show, é verdade, e poderiam ter conquistado os respectivos títulos mundiais em cenário mais complicado. O Brasil, através da Confederação Brasileira de Skate (CBSk), optou pela presença dos brasileiros em Roma para fortalecer a relação com a WS.

Raicca Ventura e Augusto Akio celebram títulos mundiais em Roma (Fotos: Julio Detefon / CBSk)

🛹 Currículo dos campeões mundiais

▶️ Rayssa Leal (16 anos) - skate street

🥈 Prata olímpica - 2021

🥉 Bronze olímpico - 2024

🥇 Bicampeã mundial da WS - 2022 e 2024

🥈 Vice-campeã mundial - 2023

🥉 Bronze mundial - 2021

🥇 Bicampeã dos X-Games - 2022 e 2023

🥇 Bicampeã da SLS - 2022 e 2023

🥈 2x vice-campeã da SLS - 2019 e 2021

🥇 Campeã pan-americana - 2023

▶️ Augusto Akio (23 anos) - park e vert

🥉 Bronze olímpico - 2024

🥇 Campeão mundial - 2024

🥈 Vice-campeão mundial (park) - 2022

🥈 Vice-campeão mundial (vert) - 2022 e 2024

🥉 Bronze mundial (vert) - 2019

🥈 Vice-campeão pan-americano - 2023

▶️ Raicca Ventura (17 anos) - park

🥇 Campeã mundial - 2024

🥈 Vice-campeã pan-americana - 2023