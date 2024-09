Quanto Rayssa Leal vai receber pelo título mundial de skate street?

As japonesas Momiji Nishiya e Miyu Ito, segunda e terceira colocadas, respectivamente, levaram US$ 25 mil (R$ 139 mil) e US$ 18,75 mil (R$ 104,3 mil) para casa. A final feminina, inclusive, contava com sete japonesas entre as oito participantes. Única não japonesa, Rayssa ficou com o título.