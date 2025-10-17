Skate street: líderes do ranking buscam título inédito do STU

A última etapa do Circuito Brasileiro de skate street, o STU National Street Finals, acontece entre os dias 24 e 26 de outubro. A cidade de Brasília será palco do torneio, em uma pista que será inaugurada no Parque da Cidade Sarah Kubitschek. Líderes do ranking, Maria Almeida e Gabryel Aguilar têm chance de conquistarem o título pela primeira vez.

continua após a publicidade

➡️ Saiba tudo sobre a etapa de Florianópolis do Brasileiro de Skate Street

Disputa feminina

A baiana, de 18 anos, começou a andar de skate por inspiração na prata conquistada por Rayssa Leal nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Neste ano, teve o seu melhor desempenho nas pistas.

Na primeira etapa, em Criciúma (SC), saiu vencedora. Já em Florianópolis, ficou com o terceiro lugar, e, em Curitiba, foi a sexta colocada. Com os resultados, a atleta soma 104.880 pontos no ranking, ocupando a primeira posição. Logo atrás dela, vem Duda Ribeiro, com 102.069.

continua após a publicidade

— Às vezes paro para refletir e lembro que estou bem perto de me tornar campeã brasileira. É algo que nem acredito! Independentemente do resultado final em Brasília, estou muito feliz pelo meu desenvolvimento nesses anos. Mais feliz ainda por me manter andando de skate e sempre ao lado dos meus amigos nas etapas do STU, que realiza os campeonatos em que mais gosto de estar — expressou Maria.

Maria Almeida pode ser campeã brasileira pela primeira vez (Foto: Pablo Vaz/ STU)

➡️ Tudo sobre Esportes Olímpicos no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Até aqui, Gabryel Aguilar brilhou em 2025

A disputa masculina está acirrada. Em todas as etapas até aqui, Gabryel Aguilar e Ivan Monteiro, atual campeão brasileiro, se alternaram nas primeira e segunda posições. Em Criciúma, Ivan ficou em primeiro e Gabryel em segundo. Em Florianópolis, o contrário, e, em Curitiba, novamente a classificação da primeira etapa.

continua após a publicidade

No ranking do campeonato, Gabryel, de 25 anos, lidera com 140.000 pontos e Ivan é o segundo, com 124.000. Em Brasília, a briga entre os dois promete ser forte mais uma vez.

— Nem sei o que dizer sobre essa possibilidade de ser campeão brasileiro. Se acontecer, claro que seria especial, por já estar aí há um tempo no skate. O que mais vale é andar e me divertir. Somos todos amigos ali na pista e queremos o melhor um para o outro. Tudo bem que é campeonato e tem título em jogo, mas vai levar quem colar as melhores manobras e levantar mais o público — disse Gabryel.