Saiba tudo sobre a etapa de Florianópolis do Brasileiro de Skate Street
Competição acontece de 30 de outubro a 1º de novembro
- Matéria
- Mais Notícias
Anote na agenda: Florianópolis vai receber a grande decisão do Circuito Brasileiro de Skate Street entre os dias 30 de outubro e 1º de novembro. Depois de passar por Brasília, no Distrito Federal, e Saquarema, no Rio de Janeiro, a disputa chega à capital de Santa Catarina para definir os campeões, que vão ganhar uma vaga em uma das etapas do SLS Championship Tour de 2026.
➡️ Tudo sobre Esportes Olímpicos no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️ Parceira de João Fonseca, Ingrid exalta dupla carioca: Exemplo
➡️ Monfils e Berrettini são confirmados no Rio Open de 2026
Vencedores da última fase, Maria Lúcia Rocha e Ivan Monteiro lideram os rankings feminino e masculino, respectivamente, e são os skatistas que chegam com melhor vantagem na busca pelo troféu. No entanto, a Trinda Times ainda vai receber dezenas de outros grandes nomes do atual cenário da modalidade no Brasil e terá um final de semana repleto de emoção na cidade que respira skate.
Estrelas do skate em ação
Skatistas como Duda Ribeiro, Gabryel Aguilar, Manu Moretti, Eduardo Neves e muitos outros vão ocupar a pista com manobras de alto nível técnico, disputando o lugar mais alto do pódio na grande decisão do SLS Select Series 2025.
- Era um sonho antigo trazer a SLS (Street League Skateboarding) para cá. Conseguimos não apenas concretizar esse desejo, mas também fazer de Florianópolis, uma cidade de enorme tradição no skate, o palco ideal para receber a decisão do Circuito Banco do Brasil de Skate Street. É o encontro perfeito para
relação da cidade com o esporte”, celebra Gabriel Naccarato, Head de Marca da 213 Sports, agência responsável pela SLS no país.
A programação começa com o BB Day na quinta-feira, 30 de outubro. A data foi separada para ser um dia
completamente voltado a ações sócio-educativas, com oficinas e palestras em prol da comunidade local, oferecendo atividades que vão muito além das competições.
Trials - Novos talentos tentam vaga na final
O Trials é a oportunidade perfeita para as novas promessas do skate mostrarem seu talento e buscarem uma vaga no SLS Select Series. Na sexta-feira, 31 de outubro, skatistas amadores das categorias masculino e feminino, competem entre si em busca de classificação para o evento do dia seguinte.
Entre os confirmados no Trials masculino estão Emanoel Zanetta, Luiz Coutinho, Paulo Oliveira, Otoniel Soares, Nathan Souza, Murilo Marques, Elissom Ferraz, Hangel Nassif, Israel Pereira e Vicente Abrahao.
Já no Trials feminino, participam Ariadne Souza, Nathy Magalhães, Manuh Moretti, Giovana Roeder, Maria Aparecida da Silva, Mayte Pires, Amanda Moreira, Giovana Moreira, Camilly Vitoria e Lara Borton.
- Estou muito feliz em competir no Trials do Select Series, ainda mais sendo a última etapa de 2025 e em Floripa! Quero convidar a galera para vir nos assistir e ver de perto uma competição de alto nível - afirma Manu Moretti, um dos principais nomes da disputa no skate que acontece na sexta-feira (30).
CRONOGRAMA COMPETITIVO DO SKATE
Sexta-feira, 31 de outubro – Trials + Treinos SLS Select Series (Masculino e
Feminino)
9:00 - 10:00 - Treino Trials Feminino- 10 Skatistas
10:00 - 11:00 - Treino Trials Masculino- 10 Skatistas
11:00 - 11:10 - Trials Feminino - Aquecimento
11:10 - 12:45 - Trials Feminino
12;:45 - 14:00 - Treino Select Series Feminino / "Break" - Juizes
14:00 - 14:10 - Trials Masculino - Aquecimento
14:10 - 15:45 - Trials Masculino
15:45 - 17:00 - Treino Select Series Masculino - Bateria 1 - 10 Skatistas
17:00 - 18:15 - Treino Select Series Masculino - Bateria 2 - 10 Skatistas
Sábado, 1º de novembro – SLS Select Series (Masculino e Feminino)
9:00 - 12:00 - Credenciamento Skatistas
9:00 - 9:10 - SLS Select Series Feminino – Classificatória - Aquecimento
9:10 - 10:45 - SLS Select Series Feminino – Classificatória - 10 Skatistas
10:45 - 10:55 - SLS Select Series Masculino – Bateria 1 - Aquecimento
10:55 - 12:30 - SLS Select Series Masculino – Bateria 1 - 10 Skatistas
12:30 - 12:40 - SLS Select Series Masculino – Bateria 2 - Aquecimento
12:40 - 14:15 - SLS Select Series Masculino – Bateria 2 - 10 Skatistas
14:15 - 15:00 - Intervalo / Almoço Juizes
15:00 - 15:10 - SLS Select Series Feminino – Final - Aquecimento
15:10 - 16:10 - SLS Select Series Feminino – Final - 6 Skatistas
16:10 - 16:20 - Premiação Feminino
16:20 - 16:30 - SLS Select Series Masculino - Final - Aquecimento
16:30 - 17:30 - SLS Select Series Masculino – Final - 6 Skatistas
17:30 - 17:40 - Premiação Masculino
17:40 - 18:00 - Cerimônia de Premiação Oficial
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias