Saiba tudo sobre a etapa de Florianópolis do Brasileiro de Skate Street

Anote na agenda: Florianópolis vai receber a grande decisão do Circuito Brasileiro de Skate Street entre os dias 30 de outubro e 1º de novembro. Depois de passar por Brasília, no Distrito Federal, e Saquarema, no Rio de Janeiro, a disputa chega à capital de Santa Catarina para definir os campeões, que vão ganhar uma vaga em uma das etapas do SLS Championship Tour de 2026.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre Esportes Olímpicos no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Parceira de João Fonseca, Ingrid exalta dupla carioca: Exemplo

➡️ Monfils e Berrettini são confirmados no Rio Open de 2026



Vencedores da última fase, Maria Lúcia Rocha e Ivan Monteiro lideram os rankings feminino e masculino, respectivamente, e são os skatistas que chegam com melhor vantagem na busca pelo troféu. No entanto, a Trinda Times ainda vai receber dezenas de outros grandes nomes do atual cenário da modalidade no Brasil e terá um final de semana repleto de emoção na cidade que respira skate.

continua após a publicidade

Estrelas do skate em ação

Skatistas como Duda Ribeiro, Gabryel Aguilar, Manu Moretti, Eduardo Neves e muitos outros vão ocupar a pista com manobras de alto nível técnico, disputando o lugar mais alto do pódio na grande decisão do SLS Select Series 2025.



- Era um sonho antigo trazer a SLS (Street League Skateboarding) para cá. Conseguimos não apenas concretizar esse desejo, mas também fazer de Florianópolis, uma cidade de enorme tradição no skate, o palco ideal para receber a decisão do Circuito Banco do Brasil de Skate Street. É o encontro perfeito para

relação da cidade com o esporte”, celebra Gabriel Naccarato, Head de Marca da 213 Sports, agência responsável pela SLS no país.

A programação começa com o BB Day na quinta-feira, 30 de outubro. A data foi separada para ser um dia

completamente voltado a ações sócio-educativas, com oficinas e palestras em prol da comunidade local, oferecendo atividades que vão muito além das competições.

continua após a publicidade

O skatista Ivan Monteiro (Reprodução)





Trials - Novos talentos tentam vaga na final



O Trials é a oportunidade perfeita para as novas promessas do skate mostrarem seu talento e buscarem uma vaga no SLS Select Series. Na sexta-feira, 31 de outubro, skatistas amadores das categorias masculino e feminino, competem entre si em busca de classificação para o evento do dia seguinte.



Entre os confirmados no Trials masculino estão Emanoel Zanetta, Luiz Coutinho, Paulo Oliveira, Otoniel Soares, Nathan Souza, Murilo Marques, Elissom Ferraz, Hangel Nassif, Israel Pereira e Vicente Abrahao.



Já no Trials feminino, participam Ariadne Souza, Nathy Magalhães, Manuh Moretti, Giovana Roeder, Maria Aparecida da Silva, Mayte Pires, Amanda Moreira, Giovana Moreira, Camilly Vitoria e Lara Borton.



- Estou muito feliz em competir no Trials do Select Series, ainda mais sendo a última etapa de 2025 e em Floripa! Quero convidar a galera para vir nos assistir e ver de perto uma competição de alto nível - afirma Manu Moretti, um dos principais nomes da disputa no skate que acontece na sexta-feira (30).



CRONOGRAMA COMPETITIVO DO SKATE

Sexta-feira, 31 de outubro – Trials + Treinos SLS Select Series (Masculino e

Feminino)

9:00 - 10:00 - Treino Trials Feminino- 10 Skatistas

10:00 - 11:00 - Treino Trials Masculino- 10 Skatistas

11:00 - 11:10 - Trials Feminino - Aquecimento

11:10 - 12:45 - Trials Feminino

12;:45 - 14:00 - Treino Select Series Feminino / "Break" - Juizes

14:00 - 14:10 - Trials Masculino - Aquecimento

14:10 - 15:45 - Trials Masculino

15:45 - 17:00 - Treino Select Series Masculino - Bateria 1 - 10 Skatistas

17:00 - 18:15 - Treino Select Series Masculino - Bateria 2 - 10 Skatistas

Sábado, 1º de novembro – SLS Select Series (Masculino e Feminino)

9:00 - 12:00 - Credenciamento Skatistas

9:00 - 9:10 - SLS Select Series Feminino – Classificatória - Aquecimento

9:10 - 10:45 - SLS Select Series Feminino – Classificatória - 10 Skatistas

10:45 - 10:55 - SLS Select Series Masculino – Bateria 1 - Aquecimento

10:55 - 12:30 - SLS Select Series Masculino – Bateria 1 - 10 Skatistas

12:30 - 12:40 - SLS Select Series Masculino – Bateria 2 - Aquecimento

12:40 - 14:15 - SLS Select Series Masculino – Bateria 2 - 10 Skatistas

14:15 - 15:00 - Intervalo / Almoço Juizes

15:00 - 15:10 - SLS Select Series Feminino – Final - Aquecimento

15:10 - 16:10 - SLS Select Series Feminino – Final - 6 Skatistas

16:10 - 16:20 - Premiação Feminino

16:20 - 16:30 - SLS Select Series Masculino - Final - Aquecimento

16:30 - 17:30 - SLS Select Series Masculino – Final - 6 Skatistas

17:30 - 17:40 - Premiação Masculino

17:40 - 18:00 - Cerimônia de Premiação Oficial