Skate brasileiro terá cinco representantes nas finais do Mundial de Park

Escrito por Lance! • Publicada em 21/09/2024 - 16:17 • Roma (ITA)

O skate brasileiro terá um total de cinco finalistas nas disputas decisivas deste domingo (21) no Mundial de Park, em Roma, na Itália. O sábado (21), que começou com Raicca Ventura avançando para a final feminina, terminou com outros quatro brasileiros se garantindo na decisão masculina. Kalani Konig (1º) e Luigi Cini (2º) foram os melhores da semifinal, passando com a primeira e a segunda colocação. Augusto Akio (6º) e Pedro Barros (8º) também representarão o skateboarding nacional.

As finais serão neste domingo (22), às 13h15 (de Brasília) com o feminino e às 14h20 (de Brasília) com o masculino. Tudo com transmissão ao vivo pelo "SporTV".

Como foi a semifinal feminina?

A semifinal feminina abriu as disputas do sábado (21). Raicca Ventura garantiu a quinta colocação com um 82.92 na segunda volta.

Fernanda Tonissi (12ª) assegurou sua melhor nota na terceira apresentação, com 73.75. Yndiara Asp (13ª) veio logo na sequência de classificação, com 71.55 na terceira volta.

Como foi a semifinal masculina?

O masculino fechou o dia de semifinais em Óstia (Roma-ITA). Kalani Konig conquistou a melhor nota do sábado (21), com um 91.12 na terceira e última volta. Luigi Cini veio logo na sequência, com um 90.05 na segunda apresentação depois de um 89.01 na primeira.

Augusto Akio foi o sexto melhor, com uma nota 87.50 na terceira volta — o skatista já havia tirado 86.50 na primeira. Pedro Barros garantiu a oitava colocação com 85.81 logo na primeira apresentação.

Pedro Quintas também ficou perto de uma vaga na final, fechando a semifinal na nona posição, com 84.39 na terceira volta.

Entenda o formato de disputa

Nas classificatórias, cada skatista pode realizar duas voltas de 45 segundos, valendo a de maior nota. Nas quartas de final, na semifinal e na final, são três voltas de 45 segundos por skatista, valendo a de maior pontuação.