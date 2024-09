Rebeca Andrade tem o solo como uma das maiores especialidades (Foto: Ricardo Bufolin/CBG)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 21/09/2024 - 14:55 • João Pessoa (PB)

Rebeca Andrade não disputará o solo no Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística, que acontece em João Pessoa, na Paraíba, ao longo desta semana. Campeã olímpica nessa prova em Paris, a atleta já revelou que o aparelho exige muito fisicamente e, por isso, poderia deixar de fazê-lo com frequência no próximo ciclo. A questão física foi a justificativa do técnico da Seleção Brasileira, Francisco Porath, para a decisão.

— A estratégia, agora, é dos clubes. Então, eu como treinador das meninas da Seleção Brasileira, acompanho e decido junto com os treinadores das equipes quais aparelhos disputados pelas ginástas. A Rebeca, essa vez, faz salto e paralela. A Lorrane fará apenas paralela. Aparelhos que são as especialidades delas e que não exige tanto do corpo delas. E contribui muito para a equipe — explicou ao "ge".

➡️ Petrúcio Ferreira revela susto antes de competir nas Paralimpíadas: ‘Desafio ainda maior’

Apesar de ser uma competição por clubes, o treinador do Brasil fez questão de estar presente para acompanhar as suas ginastas. Rebeca Andrade e Lorrane Oliviera representam o Flamengo. Jade Barbosa e Flávia Saraiva não participam da competição, justamente por questões físicas. No entanto, acompanham as companheiras da arquibancada.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

As finais do Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística acontecem neste domingo (22), no Ginásio Ronaldão. Esta é a primeira competição de Rebeca Andrade após o histórico desempenho nos Jogos Olímpicos de Paris. Além do ouro no solo, a brasileira conquistou outras três medalhas na capital francesa — bronze por equipes, prata no salto e no individual geral.