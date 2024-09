Alcaraz diz que pedido de suspensão da WADA para Sinner não é um bom sinal

Carlos Alcaraz em Pequim, na China (Foto: GREG BAKER / AFP)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 30/09/2024 - 15:41 • Pequim (CHI)

Carlos Alcaraz, número três do mundo, foi questionado em Pequim, na China, sobre o pedido de apelação da WADA, a Agência Mundial Antidoping, buscando uma punição de até dois anos para Jannik Sinner.

Sinner é hoje talvez o principal rival de Alcaraz no circuito. Os dois dividiram os títulos de Grand Slam na temporada.

— São coisas realmente delicadas para Jannik e o tênis em geral. Quero dizer, depois que tudo foi decidido, antes de Cincinnati, que a ITIA (Agência Internacional de Integridade do Tênis)… dizendo que ele não fez nada de errado, e agora veio de novo, está aberto novamente. Acho que para o tênis não é realmente bom, não é um bom sinal para o tênis em geral. — disse.

Sinner foi inocentado por um tribunal independente em agosto, decidindo que ele não tinha culpa pelos dois testes positivos realizados em março. O tribunal aceitou a explicação de Sinner de que a droga proibida, Clostebol, deve ter entrado em seu sistema por meio de seu fisioterapeuta, que usou um spray contaminado para tratar um corte em sua própria mão, que então entrou no corpo de Sinner por meio de uma massagem.

— Achei que estava fechado. Este mês, não sabia exatamente o que aconteceu. Acabei de ver as notícias e fiquei um pouco surpreso. Ok, o que está acontecendo para que o caso seja aberto novamente ? Não sei como serão os próximos meses. Com certeza para o tênis, não é um bom sinal — afirmou.

Alcaraz disse que simpatizava com Sinner, especialmente com o fato de que algumas pessoas o veem de uma forma diferente.

— Sei que esse é um ponto muito difícil. É difícil para ele. Sei que todo mundo está falando sobre isso, as notícias, falando sobre isso. Provavelmente, como ele disse antes de Nova York, as pessoas começaram a olhar para ele de forma diferente. Não sei como pode ser. Mas com certeza entendo a posição. Eu o sinto. O jogo e o nível que ele está jogando com tudo o que ele passou agora, é insano. Ele é capaz de deixar todas as coisas de lado quando pisa na quadra, jogando um bom tênis, é inacreditável. Espero que essa coisa acabe logo e que ele consiga se concentrar no que ama, que é jogar tênis, tentando continuar. Tudo o que posso dizer é que espero que com seu pessoal por perto, seus amigos próximos e ele, ele não se sinta mal nos próximos meses — disse.

Daniil Medvedev, quinto do mundo, também emitiu sua opinião sobre a reabertura do caso não mancha a imagem do tênis. Ele explicou:

— Na verdade, para ser honesto, não discuti muito sobre isso no vestiário, claro, exceto com meus amigos russos, porque conversamos mais. Eu geralmente acho que a visão, como tudo na vida, é que alguns acham que ele deveria ser banido, seja lá o que for, outros acham que não, ele não deveria ser banido. Minha visão é sempre sobre essas coisas, é meio que tentar me distanciar, onde a situação é muito difícil para ele, com certeza, para lidar com isso — começou dizendo o tenista após a vitória sobre o italiano Flavio Cobolli em Pequim.

— Como eu sempre disse, ninguém quer estar nessa situação porque, eu disse isso na imprensa do US Open, para mim imagine amanhã você recebe um e-mail, porque eu acho que é um e-mail, você falha no seu teste de doping. Eles dizem que por qualquer motivo, como cocaína ou alguma droga que você nem sabe o nome. Você fica tipo, “Uau, o que eu faço agora?”, porque não tenho ideia de como isso aconteceu e está na minha urina, sangue, seja lá o que for. Então, sim, é uma situação complicada. Quero dizer que ele faz o que precisa fazer. A WADA faz provavelmente o que precisa fazer. Vamos ver como termina. Pensamos que talvez estivesse terminado, mas não — explicou.

Medvedev se mostrou simpático a Sinner o achando inocente:

— Estou um pouco parecido com Carlos (Alcaraz). Tenho simpatia por Jannik. Não acho que tenha uma aparência ruim, muito ruim no tênis porque acho que, sim, se 10 jogadores top 10 de repente estivessem na mesma substância ou algo assim, seria diferente. Acho que é apenas uma situação individual que veremos como termina — finalizou.