Sinner deixa problemas de lado e vai à semi em Pequim; Alcaraz também avança

Jannik Sinner busca seu sétimo título na temporada (Foto: Greg Baker/ AFP)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 30/09/2024 - 13:32 • Pequim (CHI)

Sinner derrotou o tcheco Jiri Lehecka, 37º colocado, por 2 sets a 0 e avançou às semifinais do ATP 250 de Pequim. A partida teve 1h44min de duração e terminou com parciais de 6/2 7/6 (8/6) na quadra Lotus, a segunda principal do complexo olímpico chinês.

Atual campeão do torneio, Sinner emplaca sua 15ª vitória consecutiva e a 58ª vitória em 63 partidas na temporada onde busca seu sétimo título. Ele foi campeão do Australian Open e do US Open e vem de conquistas no Aberto dos Estados Unidos e o Masters 1000 de Cincinnati.

Sinner vai busca uma vaga na final nesta terça-feira (01) contra o vencedor do chinês Yunchaokete Bu, 96º, ou o russo Andrey Rublev, sexto colocado.

Após um grande primeiro set, Sinner teve problemas no segundo e precisou vencer nos detalhes no tie-break.

Jannik Sinner durante partida do ATP 250 de Pequim, na China (Foto: Jade Gao / AFP)

Carlos Alcaraz vence e enfrentará Medvedev

Carlos Alcaraz, terceiro do mundo, derrotou o russo Karen Khachanov, 27º colocado e sétimo favorito, por 7/5 6/2 após 1h36min de duração. Na próxima fase, o espanhol enfrentará o russo Daniil Medvedev, quinto do mundo, que derrotou o italiano Flavio Cobolli, 32º, por fáceis 6/2 6/4.

Alcaraz lidera por 5 a 2 o retrospecto tendo vencido as três últimas. Suas derrotas foram apenas em Grand Slams, em Wimbledon em 2021 e no US Open do ano passado. Este ano foram dois jogos no Aberto da Inglaterra e na final de Indian Wells. Ao ser perguntado sobre o confronto, Alcaraz projetou o embate.

Carlos Alcaraz em quadra pelo ATP 500 de Pequim, na China (Foto: Greg Baker / AFP)

— É sempre difícil enfrentar Medvedev. Fiz ótimas partidas contra ele ao longo desta temporada e nos últimos dois anos. Estou pronto para enfrentar esse desafio, jogar meu melhor tênis e avançar. Contra Daniil, cada partida é uma guerra. São longas partidas, longas trocas, é sempre assim quando nos enfrentamos, mas estou pronto para o desafio — disse Alcaraz.