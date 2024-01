O atleta terá, nesta quarta-feira, uma sessão de fotos no Coliseu de Roma, dará uma coletiva na Federação de Tênis e Pádel da Itália e, na quinta-feira, terá um encontro no Palácio Quirinale com o Presidente da Itália, Sergio Mattarella, juntamente com os vencedores da Copa Davis. Ele retoma aos treinamentos em Monte Carlo a partir de sexta-feira.