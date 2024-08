Sinner é vaiado, começa mal, mas vira na estreia no US Open

Jannik Sinner se envolveu em caso de doping recentemente (Foto: KENA BETANCUR / AFP)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 28/08/2024 - 11:31 • Nova York (EUA)

O italiano Jannik Sinner viveu momentos de altos e baixos na terça-feira (27) durante sua primeira vitória da carreira na quadra Arthur Ashe, a maior do mundo. O tenista avançou à segunda rodada do US Open, após superar o estadunidense Mackenzie McDonald, 140º colocado do ranking mundial.

Sinner venceu McDonald com parciais de 2/6 6/2 6/1 6/2 em partida que de 2h24min de duração. Ele entrou na quadra sob vaias de parte do público presente - por conta do caso do doping - e começou muito mal o jogo, perdendo o primeiro set com duas quebras. No segundo set, largou com quebra abaixo, mas conseguiu reagir e daí em diante pisou no acelerador sem dar chances - assegurando a vitória na estreia do US Open.

Ao término do jogo, o italiano recebeu mais algumas vaias de uma parte dos espectadores no US Open, mas também foi aplaudido e buscou amenizar a situação com os torcedores durante a entrevista.

- Vamos dia a dia. Amanhã tenho um dia de folga onde tentamos ter mais ritmo e melhorar para a próxima partida. Tenho espaço para melhorar. Estou ansioso por esta. Vamos ver o que posso fazer. Significa muito para mim (essa primeira vitória na quadra Arthur Ashe). O apoio é sempre incrível. Obrigado a todos por terem vindo e ficado. Vamos ver o que vem na próxima rodada - disse Sinner.

Jannik Sinner estreou com vitória no US Open (Foto: Matthew Stockman / AFP)

Jannik irá encarar outro americano na segunda rodada do US Open, Alex Michelsen. O jogo está previsto para acontecer na quinta-feira (29), mas ainda sem horário definido.