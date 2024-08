Jannik Sinner perdeu para Carlos Alcaraz na semifinal de Roland Garros (Foto: Bertrand Guay / AFP)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 20/08/2024 - 12:25 • Londres (ING)

A Agência Internacional de Integridade do Tênis (ITIA) confirmou, nesta terça-feira (20), ao jornal The Times, que Jannik Sinner foi considerado inocente em um caso de doping no torneio Indian Wells Open em março. Na ocasião, foi descoberto pelo controle de antidoping, a presença do esteroide anabolizante "Clostebol" em sua urina - a substância é proibida pelo regulamento da entidade.

Apesar de não intencional, uma violação antidoping pode resultar em uma suspensão de até dois anos. No entanto, o pequeno traço, de menos de um bilionésimo de grama, foi considerado por um painel independente não foi considerado suficiente para surtir efeito de melhoria de desempenho. A explicação de Sinner para a contaminação centrou-se em um spray curativo que tinha sido usado para tratar um corte sofrido por seu fisioterapeuta, Giacomo Naldi. Especialistas científicos aceitaram a alegação de que Naldi havia, de forma imprudente, exposto Sinner ao ingrediente Clostebol por meio de massagens regulares de corpo inteiro.

Clostebol é uma substância proibida que frequentemente tem sido a causa de testes de drogas reprovados no esporte, particularmente na Itália, onde aparece em alguns produtos de venda livre. O esteroide anabolizante imita a testosterona e promove o crescimento muscular.

Enquanto Sinner está livre para continuar disputando torneios, incluindo o US Open da próxima semana, ele perdeu os 400 pontos do ranking e cerca de R$1,9 milhões em prêmios que ganhou por chegar às semifinais em Indian Wells. A punição, entretanto, não fará nenhuma diferença para seu status como o melhor jogador do mundo, pois atualmente ele possui uma liderança de 2.300 pontos sobre o número 2 do mundo, Novak Djokovic.

- Agora vou deixar esse período desafiador e profundamente infeliz para trás. Vou continuar a fazer tudo o que puder para garantir que continuo a cumprir o programa antidoping da ITIA e tenho uma equipe ao meu redor que é meticulosa em sua própria conformidade - disse Sinner.

Sinner recebeu duas suspensões provisórias breves e não anunciadas após receber a notificação dos resultados de seus testes - primeira de 4 a 5 de abril e a segunda de 17 a 20 de abril. As duas não ocorreram durante sua programação de torneio, mas seu pedido de cancelamento de ambas foi aceito pelo painel independente.

Entenda o caso

A cadeia de eventos fornecida por Sinner começou em fevereiro, quando seu preparador físico, Umberto Ferrara, comprou um spray médico comum chamado Trofodermin, que contém acetato de Clostebol, sem receita, em uma farmácia italiana. Registros bancários foram usados ​​para confirmar a compra. Semanas depois, a equipe de Sinner dividiu uma vila durante o Indian Wells Open, disputado de 3 a 17 de março. Na manhã de 3 de março, é alegado que Naldi enfiou a mão na bolsa de tratamento e cortou um dedo com um bisturi. Mais tarde naquele dia, Sinner notou um curativo no dedo de Naldi e perguntou se algum produto havia sido usado para tratar o corte, ao que Naldi insistiu que não.

Em 5 de março, Naldi removeu o curativo, após Ferrara recomendar que Naldi usasse o spray para curar o corte. O spray foi usado todas as manhãs por nove dias durante um período em que Sinner estava recebendo regularmente massagens de corpo inteiro de Naldi. O tribunal foi informado de que Sinner sofre de dermatite psoriasiforme, uma condição que o faz coçar frequentemente a pele na região das costas e dos pés, causando pequenos cortes e feridas. Três especialistas científicos aceitaram que isso poderia ter resultado na contaminação de uma “pequena concentração” das mãos de Naldi. Em 10 de março, após vencer sua partida da segunda rodada em Indian Wells, foi pedido à Sinner uma amostra de urina. Além disso, outra amostra foi coletada em 18 de março antes do Miami Open, um torneio que Sinner venceu. Ambas as amostras continham um traço de Clostebol.

Desde que Sinner foi notificado sobre os testes reprovados em abril, um longo processo aconteceu a portas fechadas, no qual as evidências foram reunidas e os fatos estabelecidos perante o tribunal.

Após os trâmites do processo, Sinner foi inocentado de qualquer falha ou negligência em uma audiência realizada em Londres na quinta-feira (15). Crucialmente, o tribunal observou que "não há nenhuma sugestão de que a pequena concentração em seu sistema teria tido qualquer efeito de melhoria de desempenho". Também foi reconhecido que Sinner havia sido testado, em média, uma vez por mês nos 12 meses anteriores e nunca havia produzido um traço de Clostebol.

O anúncio do ITIA saiu menos de 24 horas depois de Sinner ter vencido seu quinto título do ano, o Cincinnati Open. O próximo compromisso do tenista será no US Open, que começa na segunda-feira (26).