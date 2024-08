Sinner é campeão em Cincinnati e ergue o 3º Masters da carreira

Sinner em Cincinnati (Foto: CincyTennis)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 19/08/2024 - 21:35 • Cincinnati (EUA)

Número 1 do mundo, o italiano Jannik Sinner conquistou, na noite desta segunda-feira, o título do Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos, evento sobre o piso rápido com premiação acima dos US$ 6 milhões.

Sinner frustrou a torcida local ao derrotar o americano Frances Tiafoe, 20º colocado, por 2 sets a 0 com parciais de 7/6 (7/4) 6/2 após 1h36min de duração na quadra central.

Ele se torna o primeiro italiano a vencer o torneio em Ohio e ergue sua terceira taça de Masters 1000. Campeão em Toronto, no Canadá, ano passado, Sinner é o primeiro a vencer dois canecos desta categoria no ano após sua conquista em Miami, também em solo americano. Ele soma agora cinco títulos em 2024 ainda com canecos do Australian Open, Roterdã e Halle, na Alemanha. Agora ele soma 15 títulos em 19 finais disputadas na carreira.

A final foi bem disputada no primeiro set com saque a saque até o tie-break quando Sinner tirou o seu melhor no final para vencer. No segundo set a confiança estava no alto e Tiafoe começou a sentir, levou duas quebras e ficou abaixo em 5 a 1. Tiafoe fez seu game de saque, salvou um match-point, mas não foi o suficiente.