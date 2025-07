Lembra dela? Sensação das Olimpíadas de Tóquio compete em Brasília pela SLS

A etapa de Brasília da Street League Skateboarding (SLS) contará com uma das queridinhas das Olimpíadas de Tóquio, em 2021, quando a modalidade estreou no evento. A filipina Margielyn Didal, que ganhou o coração dos brasileiros por seu carisma e amizade com Rayssa Leal, disputa a competição deste domingo (13), a partir das 11h15 (horário de Brasília), em território nacional.

continua após a publicidade

➡️Rayssa Leal celebra SLS em Brasília: ‘Grande oportunidade’

Na capital do Japão, Didal chegou à final do skate street, terminando com a sétima colocação e, apesar de não subir ao pódio, se tornou uma das skatistas de mais sucesso entre os atletas, com o público e nas redes sociais. A filipina não chegou a competir nos Jogos de Paris, devido a uma lesão no tornozelo que a tirou dos eventos classificatórios.

Antes de entrar em ação, a skatista já compartilhou em suas redes sociais muitas fotos ao lado dos fãs brasileiros durante o Select Series, etapa classificatória do evento principal, voltada para jovens talentos, que aconteceu no último sábado (12).

continua após a publicidade

Em maio deste ano, Margielyn Didal faturou o terceiro lugar no SLS Spot Takeover de Santa Monica, nos Estados Unidos. Assim como a etapa de Brasília deste domingo (13), a disputa consiste em uma competição de de Best Tricks em que os skatistas terão sete oportunidades para realizar suas melhores manobras.

Aos 26 anos, Didal é a principal referência do skate em seu país, sendo a primeira filipina a participar dos X Games, além de medalhista de ouro nos Jogos Asiáticos. Após o sucesso nos Jogos Olímpicos de Tóquio, a atleta abriu um skatepark em Soul Sierra, na cidade de Cebu, que segue como local de treinamento para a equipe nacional.

continua após a publicidade

Didal foi a terceira colocada de etapa da SLS em maio deste ano (Foto: Reprodução/ Redes sociais)

SLS em Brasília

Além da dupla Margielyn Didal e Rayssa Leal, a etapa de Brasília da SLS contará com Pamela Rosa, Felipe Gustavo, Giovanni Viana e outros grandes nomes da modalidade. A estreia do novo formato de disputa no Brasil terá transmissão do SporTV. A final feminina acontece a partir das 11h15, enquanto a decisão masculina começa mais tarde, a partir das 13h15 (horário de Brasília).

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte