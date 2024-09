Simone Biles não fará mais o salto considerado mais difícil da história da ginástica (Foto: Paul ELLIS / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/09/2024 - 15:51 • Rio de Janeiro (RJ)

O fim de uma era. A ginasta Simone Biles anunciou na segunda-feira (2), que não fará novamente o salto considerado o mais difícil da história da ginástica. A estadunidense usou as redes sociais para realizar uma espécie de "funeral" para o movimento que leva o seu nome. O salto, inclusive, foi usado pela atleta nas Olimpíadas de Paris e a ajudou a faturar dois ouros em cima de Rebeca Andrade.

- Descanse em paz, Yurchenko Double Pike - escreveu Simone em uma publicação nas redes sociais.

O salto é conhecido como Biles II e possui a maior nota já registrada pelo código da Federação Internacional de Ginástica (FIG), usado como parâmetro para competições internacionais. No Mundial do ano passado, disputado na Antuérpia, a ginasta conseguiu uma nota 14.949. Na ocasião, Simone Biles entrou para história ao ser a primeira a realizar o movimento e, por isso, pode dar nome a ele.

O salto de Simone tem uma nota de partida 6.4 - que é extremamente alta - e consiste basicamente em realizar o movimento Yurchenko, seguido de duplo mortal carpado. Nas Olimpíadas de Paris, por exemplo, Biles fez uma execução que beirou a perfeição e arrancou um 15.766 - a maior nota de toda competição. Com isso, a estadunidense subiu ao lugar mais alto do pódio, superando a brasileira Rebeca Andrade, que ficou com a prata.

Simone Biles realizando salto nas Olimpíadas de Paris (Foto: Gabriel BOUYS / AFP)

Feito histórico

Com este salto, Simone Biles se isolou como a segunda atleta com mais movimentos nomeados em sua homenagem. A americana possui cinco acrobacias com seu nome, ficando atrás apenas da histórica ginasta russa Svetlana Khorkina, que possui oito movimentos homologados.

Na capital francesa, Simone Biles disputou sua terceira edição de Olimpíadas. A atleta se despediu da competição com quatro medalhas sendo três de ouro: salto, individual geral e por equipes. Além disso, faturou a prata no solo, quando ficou atrás apenas da brasileira Rebeca Andrade.