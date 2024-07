Simone Biles brilha na seletiva e confirma vaga nos Jogos de Paris 2024

Simone Biles é favorita para conquistar diversas medalhas em Paris (Foto: Loic VENANCE / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/07/2024 - 17:38 • Rio de Janeiro (RJ)

Uma das grandes estrelas das Olímpiadas, Simone Biles confirnou que estará nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A ginasta americana carimbou o passaporte ao vencer o individual geral da seletiva olímpica da ginástica artística dos Estados Unidos. A atleta de 27 anos soma sete medalhas em duas participações em Olimpíadas.

Simone venceu a seletiva e superou as adversárias Jordan Chiles e Suni Lee em segundo e terceiro, respectivamente. Nas Olímpiadas de Paris, as três medalhistas terão as companhias de Hezly Rivera e Jade Carey.

Na competição masculina, os representantes dos Estados Unidos na ginástica artística foram definidos e serão: Asher Hong, Stephen Nedoroscik, Frederick Richard, Brody Malone e Paul Juda. Khoi Young e Shane Wiskus irão como reservas.

Em Tóquio 2021, Biles teve problemas de saúde mental e sofreu com um fenômeno chamado "twies", que gera um bloqueio mental e que faz com que os ginastas perdessem a noção das posições do corpo. Por conta disso, Biles abandonou diversas provas na Olímpiada.

(Foto: Lionel BONAVENTURE / AFP)

Biles deu uma pausa na carreira por conta do problema e para cuidar da saúde mental. A ginasta retornou para as competições apenas ano passado.