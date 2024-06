Thiago Braz falha nas tentativas e está fora dos Jogos de Paris 2024

Além do ouro em 2016, Braz foi bronze em Tóquio (Foto: Carol Coelho/CBAt)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/06/2024 - 14:46 • São Paulo (SP) • Atualizada em 29/06/2024 - 16:21

Thiago Braz está fora dos Jogos Olímpicos de Paris. Um dos maiores nomes do atletismo brasileiro, o medalhista olímpico teve a chance de tentar o índice durante o Troféu Brasil, realizado neste sábado (29) em São Paulo, mas falhou nas três tentativas que fez com a altura de 5,82m.

O atleta estava suspenso por conta de um caso de doping, mas conseguiu uma liminar para competir em busca do índice.

Braz foi pego no antidoping com a substância ostarina, utilizada para o aumento de massa muscular. Em maio deste ano, a World Athletics, maior entidade de atletismo do mundo, confirmou o gancho de 16 meses do brasileiro, o que o tiraria do Troféu Brasil.

Porém, o advogado de Thiago, Marcelo Franklin, entrou com recurso na Corte Arbitral do Esporte (CAS), e o órgão concedeu uma liminar, na última quarta-feira (26), para que Thiago volte às competições.

Neste sábado (29), Thiago Braz fez a primeira tentativa a 5,42m, uma marca que não costuma ter dificuldades. No primeiro salto, falhou. Mas na segunda chance, conseguiu passar. Na sequência, para 5,55m, conseguiu sem maiores dificuldades na primeira rodada. Para 5,65m, errou duas vezes mas, pressionado, acertou a última oportunidades.

Mas quando o sarrafo foi elevado para 5,82m (índice olímpico), Thiago falhou nas três oportunidades. Sem o resultado, o campeão da Rio-2016 está fora dos Jogos de Paris.