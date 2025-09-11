Show do Kanye West cancela etapa de categoria em Interlagos

A vinda do rapper americano Kanye West ao Autódromo de Interlagos trouxe problemas para o Campeonato Brasileiro de Motovelocidade, a Moto 1000 GP. A etapa final da competição estava marcada para os dias 28, 29 e 30 de novembro, enquanto o show do rapper será no dia 29 de novembro.

Show do Kanye West no Brasil será em 29 de novembro (Foto: Divulgação / Q2 Ingressos)

Segundo a organização da competição de motovelocidade, o Autódromo de Interlagos cancelou a etapa, pois o espaço foi cedido a um "evento de interesse público prioritário". O evento pode ser o show do rapper por conta do conflito entre as datas. Kanye West se apresentará durante o festival Urban Movement, que confirmou o local no Autódromo de Interlagos.

A decisão não agradou à competição, que tem oito categorias e 180 pilotos inscritos. O Moto 1000 GP também afirma que o evento musical "não integrava o Calendário Oficial do Autódromo".

— A organização considera a decisão preocupante e grave, pois mais uma vez não foi respeitado um compromisso assumido com o campeonato. Este é o segundo episódio em que o campeonato sofre cancelamento em São Paulo nos últimos 18 meses. O MOTO1000GP reconhece o papel de Interlagos como espaço multicultural, mas ressalta que a utilização para outros eventos não deve comprometer competições esportivas já confirmadas. [...] A realização da última etapa em São Paulo tem importância estratégica e comercial para toda a cadeia envolvida no evento — afirma um trecho da nota da competição.

Etapa da Moto 1000 GP (Foto: Divulgação / Moto 1000 GP)

A decisão também gerou reprovações entre os pilotos da categoria. Em uma rede social, Theo Manna, piloto da Ipiranga e terceiro colocado no campeonato da categoria GP 1000, criticou a escolha do evento musical ao invés da corrida:

— Nem o S do Senna, o mural do Ayrton, a estátua do Pace, nem os duelos épicos - Barros vs Granado, Wayne Rainey vs Doohan pelo título de 92 das 500cc - nem toda a história de Interlagos em 2 e 4 rodas, nem o planejamento das equipes que disputam o Brasileiro de Motovelocidade, nem o público que acompanha, quem compra ingressos, nem o fato de Interlagos ser um Autódromo (cuja definição é de local onde se disputam corridas), nada disso evitou o cancelamento de uma etapa do Moto1000GP. [...] A justificativa é de liberar o espaço para um show do Kanye West.

Autódromo de Interlagos visto do alto (Foto: Acervo Lance!)

Final da competição da Moto 1000 GP em Interlagos teve local alterado

Com o cancelamento, a Moto 1000 GP precisou ter o local da final alterado. Agora, a competição será realizada em Cascavel, no Paraná, entre os dias 29 e 30 de novembro. A organização do evento afirma que a data em Interlargos foi confirmada pela Prefeitura de São Paulo por chamada pública e publicação em edital.

Em nota, a Prefeitura de São Paulo (administradora do Autódromo de Interlagos) informou que o cancelamento foi devido a "confirmação de evento de interesse público prioritário, de abrangência institucional e relevância estratégica para a cidade de São Paulo". Confira a nota na íntegra abaixo:

"O Autódromo Municipal José Carlos Pace – Interlagos notificou a empresa TechTime Ltda. sobre o cancelamento da data previamente autorizada para a realização da etapa do campeonato Moto 1000 GP, com fundamento no Edital de Chamamento Público SGM/DAUTO/001/2024 e no respectivo Termo de Uso do Autódromo."

"A medida decorre de reprogramação administrativa do Calendário Oficial, em razão da confirmação de evento de interesse público prioritário, de abrangência institucional e relevância estratégica para a cidade de São Paulo. Trata-se de agenda vinculada diretamente à Administração Pública Municipal, cuja realização requer a reserva integral da área do Autódromo no período em questão."