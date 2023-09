Ben Shelton e Novak Djokovic abrem as semifinais do US Open. O norte-americano chegou depois de uma vitória em cima do compatriota Frances Tiafoe, após uma partida que durou um pouco mais de três horas. Já o sérvio, eliminou o atleta da casa Taylor Fritz, por 3 sets a 0. O jogo será realizado nesta sexta-feira (08), às 16h (Horário de Brasília), com transmissão da ESPN e StarPlus.