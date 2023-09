Campeã do Australian Open e vindo de uma temporada com semifinais em Roland Garros e Wimbledon, Sabalenka busca título inédito do US Open para si e o tênis de seu país, que viu Victoria Azarenka em 2012 e 2013 ficar com o vice-campeonato do torneio ao ser derrotada nas duas oportunidades pela norte-americana Serena Williams.