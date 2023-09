A Sérvia disputará a sua segunda decisão na história da competição. Em 2014, os sérvios perderam para os Estados Unidos e ficaram com a medalha de prata. No entanto, a antiga Iugoslávia, da qual o território sérvio fazia parte, tem longa tradição no basquete mundial, incluindo cinco títulos de Copa do Mundo. A Alemanha, por sua vez, chega à final pela primeira vez. A melhor campanha dos alemães foi o terceiro lugar no torneio de 2002.