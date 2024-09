Shaquille O’Neal fala sobre futuro de ‘sobrinho’ Bronny James na NBA

Shaquille O'Neal comenta futuro de Bronny James, filho de LeBron (Foto: Chris Marion / AFP)







Copiar Link

Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 20/09/2024 - 16:04 • Rio de Janeiro

Lenda da NBA, Shaquille O’Neal comentou acerca das expectativas para a temporada de estreia de Bronny James, filho de LeBron, na NBA. O ídolo do Los Angeles Lakers, onde o jovem atua, participou do “The OGs Podcast” e admitiu que torce pelo sucesso do atleta, que considera "como um sobrinho".

- Bronny é como um sobrinho para mim. Estou muito feliz por ele e desejo tudo de bom. Conheço sua ética de trabalho e sei das muitas histórias, boas e ruins, por trás disso. Só espero que tudo corra bem - disse Shaq.

➡️ Gigante de 2,24m, Boban Marjanovic está de saída da NBA

O ex-jogador prosseguiu e destacou que Bronny carrega muita pressão por ter consigo o sobrenome James, que remete à história brilhante do pai.

- Eu conversei recentemente com Marlon Wayans (ator e comediante) no meu podcast, e ele disse que deseja que seus filhos sejam felizes. Eu quero o mesmo para Bronny… Crianças como ele enfrentam muita pressão por causa do sobrenome que carregam. Elas não têm a chance de simplesmente seguir seus próprios caminhos, pois sempre serão comparadas a nós - acrescentou.

➡️ Nova série da NBA com LeBron James e mais astros ganha trailer

O’Neal, então, ressaltou mais uma vez que considera o jovem um familiar e que espera que ele encontre a felicidade dentro da NBA com o Los Angeles Lakers.

- Meu desejo para Bronny é que ele encontre felicidade. Não ligo para as conversas sobre nepotismo ou qualquer outra coisa, isso não importa. Ele está dentro da liga, e o que eu quero é que ele seja feliz, jogue bem e se saia bem, porque seu filho e meu filho são melhores amigos. Não colocarei em risco nosso relacionamento dizendo algo negativo. E, de qualquer forma, LeBron e sua família sempre foram bons para mim. Bronny é como um sobrinho para mim, então desejo o melhor para ele - finalizou.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A temporada 2024/25 da NBA começa no dia 22 de outubro. Neste dia, o Los Angeles Lakers encara o Minnesota Timberwolves, na Crypto Arena.