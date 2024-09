Nova série da NBA com LeBron James e mais astros ganha trailer; assista

LeBron James será um dos personagens de uma série da Netflix sobre a NBA (Foto: Jared C. Tilton/AFP)







Publicada em 18/09/2024

A plataforma de streaming "Netflix" lançou nesta quarta-feira (18), o trailer da série "Starting Five", ou "NBA: 5 em quadra". A produção mostrará os bastidores da NBA e acompanhará de perto LeBron James, Jayson Tatum, Jimmy Butles, Anthony Edwards e Domantas Sabonis.

Serão 10 episódios, com 45 minutos de duração cada um, que vão contar sobre a vida dos cinco astros citados tanto dentro, como fora das quadras. Será uma produção similar a outras séries da Netflix, como “Quarterback” e “Receiver” da NFL, além de “Drive to Survive” que tem foco na F1.

No vídeo é possível perceber que os jogadores abriram, realmente, detalhes da intimidade - eles, inclusive, jogaram partidas oficiais com microfones. Dessa forma, podemos esperar detalhes de situações inusitadas dos jogadores. Por exemplo, a vez em que LeBron se fantasiou de Beetlejuice, Ant cantando para a câmera ou Jimmy Butler no dia da foto para o Miami Heat. Além do título do Celtics, o primeiro de Tatum na carreira.

- Pode ser um jogo para você, mas esta é a minha vida - afrmou o astro de Boston durante o trailer.

Starting Five chega à Netflix no próximo dia 9 de outubro e será como um esquenta para a temporada 2024/25 da NBA, que começa no dia 22 do mesmo mês. Os cofrontos Los Angeles Lakers x Minnesota Timberwolves e Boston Celtics x New York Knicks abrirão a temporada.