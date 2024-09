Franca comemora vitória contra o Osasco nas quartas de final do Paulista de Basquete (Foto: Marcos Limonti / Franca Basquete)







Copiar Link

Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 26/09/2024 - 11:23 • São Paulo (SP)

As semifinais do Campeonato Paulista de Basquete estão definidas. Na última quarta-feira (25), o Franca bateu o Osasco por 107 a 71, no Pedrocão, fechou a série em 2 a 0 e garantiu a última vaga entre os quatro melhores da competição.

Dessa forma, o time francano, atual bicampeão do NBB, vai enfrentar o Paulistano na semifinal. No outro confronto, o São José duela com o São Paulo por um lugar na grande decisão. As séries desta fase repetem o formato das quartas de final, com a melhor de três para definir o vencedor.

➡️ GM do Lakers revela bastidores de relação entre LeBron e Bronny James nos treinos

O primeiro duelo entre Franca e Paulistano será neste sábado (28), às 19h (de Brasília), no Ginásio do Morumbi. O segundo duelo será no Pedrocão, na terça-feira (1º). O terceiro, caso necessário, também será dentro dos domínios do time francano.

Já o confronto entre São José e São Paulo não teve as datas anunciadas pelas equipes. A Federação Paulista de Basquete (FPB) deve anunciar a tabela detalhada do campeonato nas próximas horas.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Como chegam as equipes para a semifinal do Paulista?

Adversário do Franca, o Paulistano eliminou o Corinthians nas quartas de final do Paulista de Basquete, com uma vitória por 2 a 0 na série. Já o São José, chega entre os quatro melhores da competição após eliminar o Pinheiros, também pelo mesmo placar. Por fim, o São Paulo passou pelo Bauru com um duplo triunfo nos dois primeiros compromissos.

Cabe ressaltar que o Paulistano é o atual campeão do estadual e busca, neste ano de 2024, a defesa do título.