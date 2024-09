GM do Lakers revela bastidores de relação entre LeBron e Bronny James nos treinos

LeBron James e Bronny James durante sessão de fotos do Lakers (Foto: Reprodução / Instagram)







26/09/2024

O General Manager do Los Angeles Lakers, Rob Pelinka, revelou bastidores da relação entre LeBron James e seu filho, Bronny James, durante os treinos da franquia. Segundo o dirigente, o astro da NBA tem sido bastante duro com o novato, com direito a provocações. Em determinado momento, Bronny teria sido encarregado de marcar o pai, que fez a cesta e emendou o famoso "trash talk".

- Bronny foi trocado (de marcação) para LeBron James. LeBron o levou até a linha de base, para cima e para baixo do vidro (enterrada). As palavras trocadas depois disso foram provavelmente mais desafiadoras do que qualquer outra coisa - contou a repórteres durante a pré-temporada.

LeBron James já deixou claro em entrevistas que busca separar as relações familiares e de companheiro de time com Bronny. O atleta orientou o filho a não chamá-lo de "pai" durante os treinamentos. Por outro lado, o astro sempre manifestou que atuar ao lado do sucessor era um grande sonho.

Bronny James foi a 55ª escolha do último draft da NBA. Em baixa, especialmente após problemas cardíacos no ano passado, o atleta não foi um dos mais visados da sua classe. No entanto, recebeu a confiança dos Lakers, que possibilitou a formação da sonhada dupla pai e filho.

LeBron, Bronny e o restante do elenco do Los Angeles Lakers se preparam para o início da temporada no próximo mês. A equipe estreia na NBA 24/25 no dia 22 de outubro, às 23h (de Brasília), contra o Minnesota Timberwolves. Antes, disputa amistosos de pré-temporada. Na edição passada, a tradicional franquia foi eliminada pelo Denver Nuggets na primeira fase dos playoffs.