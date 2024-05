Brasil estreia nesta terça-feira (Foto: FIVB)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/05/2024 - 14:28 • Rio de Janeiro (RJ)

José Roberto Guimarães, técnico da Seleção Brasileira Feminina de Vôlei, definiu nesta segunda-feira (13), a lista de 14 jogadoras para a estreia do Brasil na Liga das Nações. A partida será realizada nesta terça-feira (14), no Maracañazinho, no Rio de Janeiro.

A competição feminina será realizada entre os dias 14 de maio a 23 de junho, com 16 seleções, incluindo o Brasil, que estarão em quadra em busca do título do torneio.

A Liga das Nações deste ano também determinará as últimas seleções que obterão vagas nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. O resultado de cada jogo da primeira fase, terá impacto no ranking mundial, já que definirá as equipes que vão ocupar as últimas cinco vagas restantes.

O Brasil já assegurou o passaporte para Paris no Pré-Olímpico do último ano, com isso, não precisará passar por esse processo e pensar apenas no título inédito a ser conquistado.

Confira a lista, abaixo:

JOGADORAS RELACIONADAS PARA BRASIL X CANADÁ

Macris — Levantadora

Roberta — Levantadora

Kisy — Oposta

Ana Cristina — Ponteira

Gabi — Ponteira

JúIia Bergmann — Ponteira

Pri Daroit — Ponteira

Rosamaria — Ponteira

CaroI — CentraI

Diana — CentraI

JúIia Kudiess — CentraI

Luzia — CentraI

Natinha — Líbero

Nyeme — Líbero

Outras quatro jogadoras foram inscritas para a primeira semana da Liga das Nações e poderão ser utilizadas por José Roberto Guimarães nas próximas partidas que serão realizadas no Maracanãzinho — o técnico envia uma nova lista de 14 jogadoras antes de cada jogo. São elas: