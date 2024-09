Destaque da Seleção Brasileira, Pito é eleito melhor jogador de futsal do mundo

Pito é o camisa 10 da Seleção e do Barcelona (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/09/2024 - 17:22 • Rio de Janeiro (RJ)

Destaque e camisa 10 da Seleção Brasileira de Futsal, Pito foi eleito o melhor jogador de futsal do mundo nesta sexta-feira (13). A votação é realizada pela Futsal Planet, principal premiação da modalidade e com chancela da FIFA. O pivô/ala do Brasil atua pelo Barcelona.

Pito teve uma excelente pelo Barcelona, o brasileiro foi campeão espanhol e eleito o melhor jogador e melhor pivô da Liga da Espanha. Pela Seleção Brasileira, o jogador segue nos preparativos para a Copa do Mundo de Futsal, que será realizado Uzbequistão entre os dias 14 de setembro e 6 de outubro.

Pito é o sexto brasileiro a ser o melhor jogador de futsal do mundo, pela Futsal Planet. No total, foram 13 conquistas do Brasil, sendo três de Manuel Tobias, Falcão e Ferrão, e uma de Adriano Foglia e Schumacher.

⚽ QUEM É PITO?

Pito é uma das principais estrelas da nova geração do futsal brasileiro e assumiu o protagonismo na Seleção Brasileira após a aposentadoria de Falcão em 2018. Apesar de seu destaque, o pivô ainda busca conquistar um título de grande expressão com a seleção, e a Copa América de futsal de 2024 surge como uma oportunidade promissora para alcançar esse objetivo. No cenário nacional, ele teve passagens pelo Concórdia e Carlos Barbosa, onde conquistou a Liga Nacional de Futsal em 2015.

Pito com o anel de melhor jogador do mundo de futsal (Foto: Reprodução / Instagram)

Na Europa, Pito tem mantido um excelente desempenho, especialmente no Barcelona, onde joga desde 2022 e conquistou a liga nacional na última temporada, sendo eleito MVP do campeonato. Além disso, foi premiado como o melhor jogador do mundo no Gala Mundo Futsal Decathlon, prêmio não oficial da Fifa. Natural de Chapecó e com experiência em clubes como El Pozo e Inter Movistar, o jogador de 31 anos continua a brilhar ao lado de outros brasileiros no Barcelona, como Ferrão e Dyego.