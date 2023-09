A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) anunciou nesta quinta-feira (21), a convocação de 67 atletas (36 no feminino e 31 no masculino) para a disputa do torneio de Atletismo dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, que serão realizados de 20 de outubro a 5 de novembro. No entanto, o maior nome do atletismo atual, Alison dos Santos, o Piu, ficou de fora da lista.