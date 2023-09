O Brasil encerrou a sua participação no primeiro dia do GP de Baku de Judô, no Arzeibaijão, nesta sexta-feira (22). Nomes como Rafaela Silva, Jéssica Lima, Jéssica Pereira, Larissa Pimenta, Natasha Ferreira, Ryan Conceição e Diego Ismael foram eliminados nas primeiras disputas do dia.