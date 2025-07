O ponteiro e capitão do Brasil, Lucarelli, estreou na VNL masculina na última partida entre Brasil e Turquia, na madrugada desta sexta para sábado (19). O jogador da seleção brasileira de vôlei não entrava em quadra há três meses devido a uma lesão no ombro.

A Seleção venceu a partida por 3 sets a 1, com parciais de 25/22, 26/24, 22/25 e 25/22. Lucarelli anotou 13 pontos, sendo 11 de ataque, um de bloqueio e um de saque. O oposto Darlan foi o maior pontuador do jogo, com 28 pontos.

Lucarelli avalia estreia pelo Brasil na VNL masculina

— Estou muito feliz de poder voltar, não via a hora de poder pisar em quadra de novo e poder contribuir. Eu acho que foi fácil pelo grupo que a gente tem, eu já comentei isso algumas vezes. Todo mundo se ajuda e mesmo eu sendo experiente, eu estava sem jogar há algum tempo, então foi bem bacana — disse.

O Brasil terminou a fase classificatória em primeiro lugar, com dez vitórias em 11 jogos, sem chances de ser ultrapassado. A equipe vai enfrentar a China nas quartas de final no dia 30 de julho (quarta-feira), às 8h (horário de Brasília), em Ningbo Beilun, na China.

— A vitória foi importante para a gente garantir o primeiro lugar. No segundo set, a gente conseguiu se recuperar, isso mostra a nossa força mental — afirmou o capitão.

O Brasil venceu a Turquia por 3 sets a 1 pela VNL Masculina (Foto: Divulgação/Volleyball World)

Os jogadores Chizoba, Arthur Bento e Thiery, que foram pouco utilizados pelo técnico Bernardinho até o momento, também atuaram contra a Turquia e contribuíram para a vitória.

Próximo jogo

O Brasil enfrenta a Alemanha na madrugada de sábado (19) para domingo (20), às 2h30 (de Brasília), pela última partida da fase classificatória da VNL masculina. O confronto acontece em Chiba, no Japão, e terá transmissão da Sportv 2 (canal fechado) e da VBTV (streaming). ➡️ Clique para assistir no Sportv