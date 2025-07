VNL masculina: Brasil conhece adversário das quartas

O Brasil é o líder da VNL masculina. A fase classificatória ainda não terminou, mas com dez vitórias em 11 jogos, nenhuma outra equipe consegue alcançar na tabela a seleção brasileira, que já sabe o adversário nas quartas de final da competição.

No chaveamento, o líder da primeira fase enfrenta o pior classificado, o segundo colocado duela com a sétima campanha e assim por diante. Como a Itália, segunda colocada, soma 22 pontos e, mesmo se vencer seu próximo jogo por 3 a 0, não alcança a Seleção Brasileira, a equipe já tem um adversário definido.

Brasil nas quartas da VNL masculina

O Brasil enfrenta a República Popular da China no dia 30 de julho (quarta-feira), às 8h (horário de Brasília), em Ningbo Beilun, no país do rival. As semifinais serão disputadas em 2 de agosto (sábado), e a grande final, em 3 de agosto (domingo).

As equipes se enfrentaram na VNL durante a segunda semana, em Chicago, nos Estados Unidos. Na ocasião, o Brasil venceu por 3 a 0, com parciais de 25/22, 25/16 e 25/23. O oposto Alan, com 17 pontos, e Honorato, com 14, foram os maiores pontuadores daquela partida.

Seleção Brasileira e China na seguda etapa da VNL masculina (Foto: Divulgação Volleyball World)

Na parte de baixo da tabela a situação é complicada para a Holanda e Sérvia, que possuem cinco e seis pontos, respectivamente, e lutam contra o rebaixamento.

Últimos campeões da VNL masculina

2024: França (Bicampeã) 2023: Polônia 2022: França 2021: Brasil 2020: Edição cancelada devido à pandemia de COVID-19. 2019: Rússia 2018: Rússia

