Quem é Fabio Soli? Novo treinador de Darlan na Itália

O oposto Darlan se despediu do Sesi-Bauru no final de abril e já se encontra em Verona, na Itália, onde irá defender seu novo clube. A equipe italiana anunciou a contratação do brasileiro e também trouxe reforços para a temporada, incluindo um novo levantador e o técnico Fabio Soli, apresentado ao elenco na nesta semana.

Fabio Soli era técnico do Trentino na temporada passada e não perdeu a chance de alfinetar a ex-equipe durante sua apresentação e por ser um clube conhecido por trocar de técnicos com frequência, mesmo vencendo campeonatos, como foi o caso nesta temporada com Soli.

-Sinto uma emoção gigantesca. Estou feliz. Preciso viver de emoções e aqui estou vivendo muitas delas, desde os primeiros minutos. Relacionamentos e pessoas não são coisas que podem colocar em um contrato, em uma folha de papel, mas são coisas que eu senti falta e eu encontrei aqui (no Verona) - comentou.

Fabio também é técnico da seleção masculina da Eslovênia, que estreia sob seu comando no dia 12 de junho, contra Cuba, pela primeira rodada da Liga das Nações, no Rio de Janeiro. Na mesma semana, a equipe enfrentará os EUA e o Brasil.

Outra novidade no elenco é o levantador Micah Christenson, que atuava pelo Zenit na temporada passada e chega à Itália como um dos principais reforços. O americano se junta a Darlan para formar uma dupla de potência que promete ser um desafio difícil no campeonato italiano.

Fabio Soli durante sua apresentação em Verona (Foto: Reprodução/ Instagram)

Darlan é homenageado pelo Sesi-Bauru

O jogador teve sua camisa paulista "congelada", ou seja, nenhum outro atleta poderá usar a camisa 18, a não ser o próprio Darlan caso ele volte a atuar pela equipe.

Desde 2019 no Sesi, Darlan já conquistou títulos importantes, como a Superliga e a Libertadores, além de ter sido vice-campeão da Copa Brasil e campeão do Campeonato Paulista. Ele também recebeu prêmios individuais, incluindo o de MVP e melhor oposto da Superliga na temporada 2023-2024.