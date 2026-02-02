Seleção Brasileira de squash é convocada; veja nomes

Em comunicado oficial, a Confederação Brasileira de Squash (CBSquah) divulgou os quatro atletas convocados para a Seleção Brasileira Masculina e Feminina, visando os torneios internacionais da temporada. Além disso, foi anunciado que em abril acontecerá uma seletiva para a definição de mais quatro nomes de cada naipe para atuarem pelas equipes nacionais.

Os atletas convocados até aqui foram:

Diego Gobbi - número 85 do ranking mundial

Guilherme Melo - número 169 do ranking mundial

Laura Silva - número 117 do ranking mundial

Luiza Carbonieri - número 184 do ranking mundial

Nova seletiva será realizada

As seletivas que definirão os donos das quatro vagas restantes para a Seleção serão realizadas entre os dias 9 e 12 de abril. O evento acontecerá na Renato Gallego Squash Academy (RGSA), em São Caetano do Sul (SP).

Além dos atletas que forem escolhidos para integrar a Seleção Brasileira, os classificados entra a 3ª e a 8ª posição serão convidados a entrar no programa de apoio ao desenvolvimento da CBSquash. O objetivo é promover a formação contínua de atletas brasileiros.

Seleção Brasileira de squash é convocada (Foto: Roberto Fernandes/ CBSquash)

Confira o calendário 2026 do squash

