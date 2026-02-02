Público elege cartaz oficial do Mundial de Marcha Atlética Brasília

A capital federal deu mais um passo importante na preparação para receber o World Athletics Mundial de Marcha Atlética por Equipes Brasília 26. Na última sexta-feira (30), foi anunciado o cartaz oficial do evento, escolhido após três dias de votação popular nas redes sociais.

Pôster vencedor do Mundial de Atlética Brasília 2026 (Foto: Divulgação)

A peça vencedora, que contou com a participação de fãs de atletismo de diversos países, será a identidade visual do campeonato marcado para o dia 12 de abril. O evento carrega um peso histórico: será a primeira vez que um Mundial deste porte será realizado no Hemisfério Sul.

O design escolhido coloca um marchador em destaque, integrado a um cenário que exalta o patrimônio arquitetônico de Brasília. Entre os elementos ilustrados estão:

Catedral Metropolitana;

Escultura dos Candangos;

Ponte Juscelino Kubitschek;

Palácio do Congresso Nacional.

A arte ainda reforça o slogan oficial: "Brasília está pronta para marchar com o mundo".

Para o presidente da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), Wlamir Motta Campos, a adesão do público reflete a expectativa global para a competição. "Ver uma participação tão expressiva demonstra que a escolha da World Athletics em realizar este campeonato inédito no Brasil foi acertada", destacou o dirigente.

