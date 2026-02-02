Público elege cartaz oficial do Mundial de Marcha Atlética Brasília
Identidade visual une a dinâmica do esporte aos monumentos icônicos da capital
A capital federal deu mais um passo importante na preparação para receber o World Athletics Mundial de Marcha Atlética por Equipes Brasília 26. Na última sexta-feira (30), foi anunciado o cartaz oficial do evento, escolhido após três dias de votação popular nas redes sociais.
A peça vencedora, que contou com a participação de fãs de atletismo de diversos países, será a identidade visual do campeonato marcado para o dia 12 de abril. O evento carrega um peso histórico: será a primeira vez que um Mundial deste porte será realizado no Hemisfério Sul.
➡️ Caio Bonfim começa temporada com medalha de ouro na Copa Brasil de Marcha Atlética
O design escolhido coloca um marchador em destaque, integrado a um cenário que exalta o patrimônio arquitetônico de Brasília. Entre os elementos ilustrados estão:
Catedral Metropolitana;
Escultura dos Candangos;
Ponte Juscelino Kubitschek;
Palácio do Congresso Nacional.
A arte ainda reforça o slogan oficial: "Brasília está pronta para marchar com o mundo".
➡️ Confederação revela detalhes do Mundial de Marcha Atlética no Brasil
Para o presidente da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), Wlamir Motta Campos, a adesão do público reflete a expectativa global para a competição. "Ver uma participação tão expressiva demonstra que a escolha da World Athletics em realizar este campeonato inédito no Brasil foi acertada", destacou o dirigente.
➡️ Marcha atlética: entenda as regras e o que pode causar punição
