O Zoológico e o Jardim Botânico de São Paulo sediarão as quatro etapas do Circuito Zoo Run, com primeira corrida marcada para o dia 29 de março. As inscrições para a etapa Falcão estão abertas até 25 de março, oferecendo aos participantes a oportunidade de realizar atividades físicas em meio à fauna e flora da Mata Atlântica.

Uma experiência inusitada com a natureza

Diferente da edição de 2025, a Zoo Run chega como um circuito de quatro etapas durante este ano: Falcão, Guepardo, Lebre e Coiote. As corridas acontecem nos dias 29 de março, 26 de julho, 27 de setembro e 6 de dezembro, respectivamente.

Os percursos se mantém em 8 km e 4 km para cada corrida, além da opção de caminhada de 4 km. Os participantes percorrerão trajetos próximos a animais como leões, girafas, hipopótamos e macacos, em uma proposta que integra exercício físico e conscientização ambiental.

Para o público infantil, o evento preparou a Corridinha Kids no Jardim Botânico, com distâncias adaptadas por faixa etária que variam de 100 a 800 metros. O espaço também contará com atividades recreativas para as crianças.

A largada acontecerá na Alameda Principal do Zoológico de SP a partir das 7h, com chegada programada na Alameda dos Coqueiros, no Jardim Botânico, ambos localizados na zona sul da capital paulista.

Valores dos kit

Os participantes podem escolher entre três opções de kits. O básico custa R$ 120,00 mais taxas e inclui camiseta e sacochila. O premium está disponível por R$ 180,00 mais taxas, contendo camiseta, jaqueta e a mochila em formato de sacola. Para crianças, o kit kids é oferecido a R$ 140,00 mais taxas, com camiseta, sacochila e squeeze. O Sócio Lance! oferece 30% de desconto na compra de qualquer kit..

Os adultos participantes terão direito a 50% de desconto no ingresso do Zoológico e Jardim Botânico para um acompanhante. As crianças inscritas na Corridinha Kids garantem entrada gratuita para um acompanhante mediante apresentação do número de peito.

Outros detalhes da Zoo Run

Todos os inscritos receberão camiseta oficial, número de peito, chip de cronometragem e medalha de participação. Ainda não há detalhes sobre a retirada dos kits.

As inscrições podem ser realizadas pelo site zoorun.com.br ou pela plataforma Ticket Sports. Informações adicionais estão disponíveis no perfil do Instagram @zoologicorun.

