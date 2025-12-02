A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, neste domingo (30), o Chicão Castelo Branco como técnico da Seleção Brasileira de Beach Soccer. Após oito anos, o técnico maranhense retorna ao Brasil para liderar a equipe heptacampeã mundial no ciclo para a Copa do Mundo de 2027. Sua primeira competição à frente da seleção será um torneio em Omã, em janeiro de 2026.

— É uma honra muito grande estar de volta à Seleção Brasileira, especialmente neste momento da minha vida profissional, com muito mais experiência, mais conhecimento e com a certeza de que posso agregar de forma consistente ao projeto da CBF de criar uma metodologia unificada de trabalho entre as seleções. Agradeço ao presidente Samir Xaud, ao diretor Mauro Carmélio, ao gerente Lavoisier Freire e ao coordenador Mão pela confiança no meu trabalho. Tenho certeza que faremos um trabalho de sucesso e grandes conquistas — disse Chicão.

O profissional possui histórico vitorioso com a Seleção Brasileira, tendo integrado a comissão técnica como auxiliar durante a conquista da Copa do Mundo FIFA em 2017. Ele também foi o primeiro treinador da história da Seleção Sub-20 e consagrou com o título do Sul-Americano da categoria no mesmo ano.

Durante sua carreira, Chicão acumulou títulos importantes como técnico e auxiliar. Foi bicampeão Brasileiro de Seleções Estaduais com a Seleção Maranhense, além de conquistar o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil com o Sampaio Corrêa. Na Seleção principal, além do Mundial de 2017, venceu a Copa América e foi bicampeão da Copa Intercontinental como auxiliar técnico.

CBF inaugura quadra de areia na Granja Comary

A CBF inaugurou uma quadra de areia na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), para uso das seleções brasileiras de beach soccer. A estrutura foi estreada no início de outubro com treinos das equipes principal e sub-20, que se prepararam para a disputa da Liga Evolução da Conmebol, entre os dias 8 e 12 de outubro, em Itajaí (SC).

Com a nova instalação, o Centro de Treinamento da Seleção Brasileira passa a abrigar também a modalidade mais vitoriosa do país em Copas do Mundo, com sete títulos.

