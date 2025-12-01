Prêmio Isabel Salgado amplia modalidades e abre inscrições

O Prêmio Isabel Salgado iniciou nesta segunda-feira (1º) as inscrições para sua segunda edição, que agora contempla seis modalidades esportivas. O programa, que reconhece projetos sociais transformadores em comunidades brasileiras, receberá candidaturas até 21 de janeiro de 2026 pelo site oficial da premiação.

A iniciativa, que antes focava somente no voleibol, passa a incluir também futebol feminino, atletismo, judô, surfe e skate. O objetivo é ampliar o alcance do programa que celebra o legado da ex-jogadora de vôlei e promove transformação social através do esporte.

O prêmio mantém suas três categorias: Aurora, voltada para atletas e ex-atletas que lideram projetos sociais; Raízes, destinada a empreendedores sociais com iniciativas esportivas já consolidadas; e Semente, para pessoas que desejam iniciar novos projetos.

Fotos da primeira edição do Prêmio Isabel Salgado, com Maria Clara Salgado, Pedro Werneck e equipe (foto: Marcius Oliveira)

Prêmio Isabel Salgado terás investimento de R$ 900 mil

Serão selecionadas 25 iniciativas no total. Cada projeto escolhido nas categorias Aurora e Raízes poderá receber até R$ 90 mil, enquanto a categoria Semente oferecerá formação em gestão e apoio de até R$ 15 mil para cinco novos projetos. O investimento total alcançará R$ 975 mil.

— Minha mãe acreditava que o esporte pode mudar vidas e é isso que queremos continuar fazendo com o prêmio: apoiar quem faz a diferença e inspirar novas histórias — afirma Maria Clara Salgado, filha de Isabel e gestora executiva do prêmio.

A seleção acontecerá em cinco etapas, incluindo pré-seleção, análise técnica, diligência prévia, avaliação do comitê e banca. A categoria Raízes terá ainda uma fase de voto popular.

O Banco do Brasil é o patrocinador principal da iniciativa, que conta também com apoio do Comitê Olímpico do Brasil, da Confederação Brasileira de Vôlei, do jornal O Globo e suporte de mídia da Globo.

A premiação acontecerá no CCBB Rio de Janeiro, em data ainda não definida para 2026. O Instituto da Criança será responsável pela condução de todas as etapas do processo seletivo e pelo monitoramento dos projetos vencedores durante 12 meses.

O programa está alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e busca valorizar práticas que contribuam para uma sociedade mais justa e inclusiva.