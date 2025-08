Algoz de João Fonseca em junho discute após derrota; vídeos

O italiano Flavio Cobolli e o americano Ben Shelton protagonizaram uma discussão ao final da partida deste domingo (3), no Masters 1000 de Toronto. Antes mesmo de se cumprimentarem na rede, os dois começaram a discutir. E a bronca se estendeu até a saída do tenista da Itália, o mesmo que derrotou João Fonseca em junho, na grama, na estreia do ATP de Halle, na Alemanha.



Após a vitória, por 6/4, 4/6 e 7/6 (1), em 2h24m, o americano, quarto favorito e número 7 do mundo, minimizou o ocorrido.



Shelton disse que o italiano, número 17º do mundo, fez um gesto no tiebreak e o questionou sobre isso.



- Ele disse que não era para mim. Então, estamos tranquilos - disse o americano.

Abaixo, o início do bate-boca:

A discussão continuou após o aperto de mãos:





Curiosamente, Cobolli e Shelton têm a mesma patrocinadora de materiais esportivos, a On, que também é parceira de João Fonseca. A marca teria repreendido o italiano e o americano após o bate-boca em Toronto.

Na saída de quadra, Cobolli presenteou um pequeno fã com sua raquete e foi ovacionado pelo público:



Shelton encara outro algoz de João Fonseca nas quartas

Com sua 100ª vitória na carreira e sua quarta partida de quartas de final de Masters 1000, Shelton enfrenta outro algoz de João Fonseca: o australiano Alex de Minaur, que vem de triunfo sobre o americano Frances Tiafoe, por 6/2, 4/6 e 6/4, após 2h24.

Veja abaixo:

Aos 26 anos, De Minaur disputa o torneio canadense pela quinta vez. Sua melhor campanha, até hoje, foi ter chegado à final de 2023, quando perdeu para o italiano Jannik Sinner.



O australiano chegou ao Canadá embalado pelo título do ATP 500 de Washington, domingo, passado, também na quadra rápida. Na decisão, De Minaur salvou três match-points e chegou a consolar o espanhol Alejandro Fokina momentos antes da premiação.

Em março, De Minaur derrotou João Fonseca na terceira rodada do Masters 1000 de Miami, interrompendo a melhor campanha do brasileiro em torneios desse nível.



