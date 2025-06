Saquon Barkley tem lance histórico na capa do Madden 26 da NFL

O running back Saquon Barkley, estrela do Philadelphia Eagles, foi anunciado nesta segunda-feira como o atleta de capa do Madden 26, jogo de futebol americano para videogames da NFL, feito pela empresa EA Sports.

A versão padrão do jogo vai trazer na capa o icônico salto de costas de Saquon Barkley por cima de um defensor, realizado na Semana 9 da temporada passada, contra um jogador do Jacksonville Jaguars. Temporada esta que terminou com o título do Super Bowl. Já a edição de luxo apresenta uma imagem mais fechada do jogador, vestido com o uniforme de jogo. Ambas, na versão do uniforme “Kelly Green”, um verde-claro mais tradicional da equipe.

Na última temporada, Saquon Barkley quebrou o seu recorde de jardas em uma única temporada da NFL, com 2.005 no total. Ao todo, contando com os playoffs, ele acumulou 2.504 jardas terrestres e 18 touchdowns corridos. Um fator determinante para a equipe dos Eagles chegar e conquistar o tão sonhado Vince Lombardi.

- Estar na capa do Madden 26 e entrar para o ‘Club 99’ são dois sonhos realizados. Sou muito grato aos meus companheiros de equipe, treinadores e aos torcedores dos Eagles pelo apoio. Mal posso esperar para voltar aos gramados e criar mais lances inesquecíveis - afirmou Saquon Barkley em comunicado da EA Sports. O Running Back é o primeiro jogador dos Eagles a estampar a capa do jogo desde Donovan McNabb, que foi o destaque do Madden 06.

Em publicação nas redes sociais na manhã desta segunda, Barkley descreveu o momento como um “sonho realizado!”.

A temporada de 2024 foi marcante para Barkley em sua estreia com os Eagles. Ele foi eleito o Jogador Ofensivo do Ano da NFL e se tornou o nono jogador da história da liga a ultrapassar a marca de 2.000 jardas terrestres em uma única temporada.

Como reconhecimento, os Eagles renovaram o contrato do Running Back por mais dois anos, em um acordo de US$41,2 milhões. E isso transformou Saquon Barkley no Running Back mais bem pago da NFL.

Saquon Barkley é o segundo Running Back consecutivo a ser escolhido para a capa do jogo de videogame Madden, sucedendo Christian McCaffrey, do San Francisco 49ers, que foi o destaque da edição anterior.