Agnes Keino, vencedora da corrida feminina da São Silvestre, realizada nesta terça-feira (31), em São Paulo, disse qual foi o maior desafio da prova. A queniana afirmou que além do circuito, ter muitas subidas, o clima estava bem quente na cidade.

— O principal desafio dessa corrida foi o clima, que estava bem quente. A prova foi bastante difícil, com muitas subidas. Mas estou feliz pela vitória — disse Agnes.

Como foi a prova feminina?

Agnes Keino (44) chega na primeira posição na disputa da São Silvestre (Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil)

As mulheres começaram a prova às 7h (Horário de Brasília). Logo nos primeiros quilômetros, a representante do Quênia Agnes Keino liderava a prova. A brasileira Nubia de Oliveira ficou na cola das quenianas durante os minutos iniciais.

Agnes passou grande parte da prova liderando de forma isolada. Mesmo na subida da Brigadeiro Luís Antônio, onde é uma das fases mais difíceis da prova por que os corredores já ficam cansados neste percurso, ela não se abalou e superou o difícil trajeto. Assim, Keino cruzou a linha de chegada da São Silvestre e conquistou a prova.

No entanto, a prova não parou. O Quênia fez uma dobradinha com Cynthia Chemweno e a brasileira Nubia de Oliveira, que veio duelando com a atleta da Tanzânia, conquistou o terceiro lugar e fez a festa da torcida verde-amarela.