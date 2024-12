São Silvestre: Brasil melhora resultado na tradicional prova de corrida de São Paulo

A tradicional corrida de São Silvestre foi realizada na manhã desta terça-feira (31), na cidade de São Paulo. A prova foi marcada por uma melhora notável do desempenho dos brasileiros. Diferentemente do ano passado, em 2024 o Brasil teve representantes que brigaram e até conquistaram um lugar no pódio.

continua após a publicidade

➡️ São Silvestre: saiba a premiação para os vencedores

➡️ São Silvestre: quenianos dominam a prova e brasileiros conquistam melhores posições

No feminino, Nubia de Oliveira, de apenas 22 anos, foi a responsável por conquistar o melhor resultado do país na edição. Ela garantiu o terceiro lugar, atrás apenas das quenianas Agnes Keino, vencedora da prova, e Cynthia Chemweno.

O resultado superou a marca alcançada pela melhor brasileira na edição passada da São Silvestre. Em 2023, Felismina Cavela terminou a prova na sexta colocação, sendo a melhor representante nacional na prova feminina.

continua após a publicidade

Nubia de Oliveira terminou prova da São Silvestre de 2024 na terceira colocação (Foto: Thiago Braga/Lance!)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Prova masculina da São Silvestre

Na prova dos homens, o Brasil foi mais uma vez muito bem representado por Johnatas de Oliveira. Desta vez, o atleta conseguiu melhorar o desempenho da prova do último ano e quase alcançou um lugar no pódio, mas terminou na quarta colocação. Em 2023, ele terminou a prova na sexta colocação.

Quem ficou com o título da prova foi o queniano Wilson Too. O estreante na São Silvestre impressionou todos os concorrentes ao implementar um ritmo alto, que o fez liderar a corrida de ponta a ponta. Ele terminou o percusso em 44m21.

continua após a publicidade