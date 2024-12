A tradicional corrida de São Silvestre foi realizada no último dia do ano, nesta terça-feira (31), na cidade de São Paulo. Os campeões foram: Wilson Too (masculino) e Agnes Keino (feminino). Os brasileiros Nubia de Oliveira e Johnatas Cruz conquistaram a terceira e a quarta posição, respectivamente, e brilharam nesta corrida. Esta, foi a 99º edição da prova.

🏃‍♂️‍➡️🏃‍♀️‍➡️ Como foi a prova?

Nubia de Oliveira agradecendo aos céus a conquista do terceiro lugar (Foto: Thiago Braga/Lance!)

Prova feminina

As mulheres começaram a prova às 7h (Horário de Brasília). Logo nos primeiros quilômetros, a representante do Quênia Agnes Keino liderava a prova. A brasileira Nubia de Oliveira ficou na cola das quenianas durante os minutos iniciais.

Agnes passou grande parte da prova liderando de forma isolada. Mesmo na subida da Brigadeiro Luís Antônio, onde é uma das fases mais difíceis da prova por que os corredores já ficam cansados neste percurso, ela não se abalou e superou o difícil trajeto. Assim, Keino cruzou a linha de chegada da São Silvestre e conquistou a prova.

No entanto, a prova não parou. O Quênia fez uma dobradinha com Cynthia Chemweno e a brasileira Nubia de Oliveira, que veio duelando com a atleta da Tanzânia, conquistou o terceiro lugar e fez a festa da torcida verde-amarela.

Prova masculina

Wilson Too, queniano que venceu a prova masculina (Foto: Thiago Braga/Lance!)

A corrida masculina começou às 8h (Horário de Brasília). Wilson Too, representante do Quênia e estreante na prova, iniciou a São Silvestre com uma boa explosão na subida e se garantiu na frente da corrida. A velocidade média do queniano impressionou quem estava assistindo e comentando a prova. Ele cruzou o primeiro quilômetro com um pace de menos de 2,50 min.

Durante um bom tempo, Wilson liderou a prova masculina, com um ritmo forte. Atrás dele, Joseph Panga ficou a cerca de 99m de distância de Too. O brasileiro Johnatas Cruz fechou em quarto e foi o melhor brasileiro da prova e estava em quarto lugar no momento.

Wilson Too, que dominou a prova do início ao fim, conquistou a 99º edição da Corrida São Silvestre. Joseph Panga ficou com a segunda colocação.