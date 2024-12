São Silvestre: brasileiros revelam estratégia para chegar ao pódio neste ano

Mesmo sem ter um atleta no lugar mais alto do pódio, o Brasil teve uma pequena alegria na 99ª edição da São Silvestre, que aconteceu na manhã desta terça-feira, 31, na cidade de São Paulo.

continua após a publicidade

➡️ São Silvestre: Agnes Keino revela qual foi o maior desafio da prova deste ano

Núbia de Oliveira foi a brasileira mais bem colocada entre homens e mulheres, alcançando o terceiro lugar. Tatiane Raquel da Silva foi a quinta. No masculino, Johnatas de Oliveira Cruz foi o quarto.

— Nos anos anteriores eu fui décima colocada, nona colocada. E esse ano eu fui a terceira melhor. A terceira geral e a primeira melhor brasileira. Deu certo a estratégia. No início as quenianas puxaram muito, então eu fiquei mais um pouco atrás. Me mantive concentrada no meu objetivo. E fui crescendo durante a prova. Deus me fez forte em todos os momentos da prova. E quando eu cheguei na Brigadeiro, eu falei: agora é a hora. Eu estava em quarto o tempo todo. E quando eu cheguei na Brigadeiro, eu consegui pegar a estrangeira. Então deu certo e só agradecer — contou Núbia.

continua após a publicidade

Núbia de Oliveira e Johnatas de Oliveira com os troféus da São Silvestre 2024 (Foto: Thiago Braga/Lance!)

Johnatas, que no ano passado havia chegado em sexto, revelou os pontos mais complicados da prova e a estratégia para alcançar o pódio este ano.

— Sair devagar, cadenciado, na Major Natanael, tranquilo, depois encaixar o ritmo. Só que é difícil fazer isso porque a gente tem que trabalhar tudo da cabeça. Graças a Deus hoje eu estava com a cabeça tranquila e fez valer isso, aconteceu. Vi o que que a gente errou ano passado para acertar hoje e a gente acertou continuar. Exatamente isso. Continuamos o trabalho de treino. O trabalho foi afiado, agora trabalhei um pouco mais a cabeça, para conseguir esse ritmo. A parte mais dura da prova, para mim, foi a metade para frente, porque eu saí um pouco mais lento, e depois tem que usar muita cabeça pra ir buscando. E às vezes o atleta de alto rendimento, quando vê o pelotão lá na frente, acaba esmorecendo, mas eu não deixei baixar a confiança — revelou Johnatas.

continua após a publicidade

Pelo segundo ano consecutivo, Johnatas foi o atleta masculino brasileiro mais bem colocado na São Silvestre.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Tatiane Raquel da Silva completou o pódio na categoria feminina e celebrou o feito.

— Eu quis focar em São Silvestre porque eu acreditava que eu poderia ser pódio e consegui. Então, fiz uma preparação boa, fiz uns treinos ótimos, aumentei muito o volume de treino e me desafiei. Hoje eu sou a 4ª no ranking de meias maratonas, fiz umas 15. Então, eu venho de uma constância muito grande em provas de rua e era para fechar com chave de ouro, tentar em São Silvestre e um pódio. Então, eu acredito que eu venho fazendo um bom trabalho, tanto na rua também, mas que eu quero voltar para a pista, que acho que é onde eu domino mais. Mas também que a preparação para o ano que vem, para São Silvestre, eu acho que eu vou aumentar um pouquinho os meses para a gente chegar e melhorar esse pódio. Quem sabe a gente consiga ganhar — explicou.