A Sala de imprensa dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, reúne jornalistas de todas as partes do mundo para cobrirem a competição. O local conta com uma infraestrutura de bancadas para trabalho, televisões com as transmissões dos jogos, salinhas para entrevistas, cabos de internet, Wi-Fi, além de disponibilizar bebidas e aperitivos durante o dia.